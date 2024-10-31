«Защита Родины — это святое»: жители Крыма и ЯНАО отправились в зону СВО из Нурлата

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

В Нурлате контракт с Министерством обороны подписали жители Крыма, Ямало-Ненецкого округа и других регионов страны. Во вторник у местного военкомата состоялась очередная отправка бойцов-контрактников в зону проведения спецоперации.

У каждого из десяти бойцов свои причины встать на защиту Родины, но, как говорят они сами, цель одна — изгнать врага с территории страны.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

«Много лет народ Донбасса терпел издевательства укронацистов, особенно дети, женщины и старики. Идем туда, чтобы искоренить фашизм. Я воевал в первую чеченскую кампанию в звании прапорщика. А с фашистами ВСУ у меня свои счеты: год назад под Бахмутом при выполнении воинского долга погиб мой сын. Теперь иду продолжать начатое им дело», — поделился 59-летний контрактник с позывным Шотник.

«В ваш уютный городок я приехал с Ямала, представляю Тазовское хуторское казачье общество. Для казаков защита Родины — это святое, так было всегда. Вот пришло и мое время бороться с врагом», — поделился 27-летний боец с позывным Мантана.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Контрактник Александр, которого остальные бойцы уже по-свойски прозвали Сан Санычем, для заключения контракта приехал из солнечного Бахчисарая. В день отправки он принимал от нурлатцев не только напутствия, но и поздравления с 58-летием.

«Так совпало уж, и сам не думал, что так получится. Я тоже состою в казачьем войске, решил внести свой вклад в приближение победы, помочь солдатам искоренить фашистскую нечисть. К тому же у меня уже есть опыт участия в боевых действиях, воевал в Афганистане. Благодарю всех нурлатцев, тепло приняли, тепло провожают», — сказал он.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Напутственные слова им адресовал глава района Дамир Ишкинеев.

«Вы совершили мужественный поступок, подписав контракт с Министерством обороны, встав на защиту Родины. Благодарю вас за то, что отправной точкой выбрали Нурлат. Теперь мы можем смело называть вас нурлатцами. Здесь, в нашем городе, мы будем ждать вашего возвращения живыми-здоровыми и с победой», — сказал руководитель.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Свои пожелания, а также инструктаж до контрактников довел военный комиссар района Загир Абдуллин. По традиции каждому контрактнику вручили пакеты с необходимыми в дороге вещами и продуктами питания.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

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