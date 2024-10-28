«Защищают меня, семью и Родину»: волонтеры Альметьевска помогают бойцам на СВО

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Волонтерские организации Альметьевска продолжают помогать военнослужащим. Местные добровольцы изготавливают маскировочные сети и костюмы, окопные свечи, сухие супы и многое другое, а неравнодушные жители приносят в штабы волонтеров продукты, лекарства и средства личной гигиены.

В одном из штабов раскраивают материал для изготовления маскировочной сети. Далее метровый отрез специальным ножом делят на пять полос по 8 сантиметров. На следующем этапе заготовку надрезают по всей длине. Так готовая сеть будет имитировать листву и траву.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Этот штаб добровольцев действует уже третий год. Чтобы работа шла быстрее, женщины организовали ее конвейером: каждая отвечает за свой участок производства. Спонсоры волонтеров — неравнодушные жители города.

«Мы покупаем материал на деньги неравнодушных людей. Открываем сбор, вкладываются наши мамы, родственники, близкие, знакомые нашей группы. Часто просим помощи в соцсетях. Когда сбор произведен, мы распределяем, на что использовать деньги», — рассказала волонтер Элина Иксанова.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Элина Иксанова отвечает за закупки, в том числе и тканей. Женщина старается приобретать двухцветный материал. Волонтеры говорят, такие сети лучше маскируют. Одна бобина стоит без малого 3 тыс. рублей. Доставка транспортной компанией тоже платная. Чем больше закупка, тем дешевле, поэтому волонтеры из разных городов объединяются. Так же покупают и парафин для окопных свечей.

«Сейчас мы делаем заготовки для окопных свечей. Потом изготавливаются такие свечи, ими ребята греются в окопах», — рассказал волонтер Василий.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

«Сейчас ребята говорят, что уходят, никому не сказав. По-моему, это неправильно. Я загорелся, но посоветовался с опытными людьми и решил, что я сейчас нужен здесь», — отметил активист.

Группа волонтеров собирается в здании бывшего подросткового клуба. Штаб появился по инициативе Анастасии Митяевой. Женщина с супругом занималась сбором гуманитарной помощи с начала боевых действий. Муж Анастасии опытный военный, осенью 2022-го он попал в зону СВО.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

«Немного страх был, он уже Чечню прошел. Но вера и надежда никогда не уходит. Я верю, что он вернется живым и здоровым домой, потому что он нам обещал», — рассказала волонтер.

Анастасия Митяева объединила жен и матерей, чьи близкие сейчас в зоне боевых действий. Сын Алсу Ахметовой стал военнослужащим два года назад. Ушел без страха, не раздумывая. Она говорит, что сын всегда был отзывчивым и готовым прийти на помощь близким.

«Я горда за сына. В первую очередь он защищает меня, нашу семью и нашу Родину», — отметила активистка.

Объединение жен и матерей отправляет гуманитарный груз каждые 2-3 месяца. Альметьевцы приносят продукты, средства гигиены, лекарства — все это уезжает в зону боевых действий. Волонтерам можно помочь и прямо сейчас.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

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