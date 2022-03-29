Зарубежные покупатели российского газа смогут приобрести рубли на Мосбирже по курсу

Иностранные потребители российского газа смогут приобретать рубли на Московской бирже по рыночному курсу для оплаты топлива, так как технических или законодательных препятствий этому нет, заявил РИА Новости глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Рубли могут покупать где угодно, главное, чтобы они были. Через биржу удобнее. Технически проблем никаких нет», – сказал депутат.

Ранее Президент России Владимир поручил до 31 марта перевести в рубли валюту платежей за газ для Евросоюза и других стран, которые ввели санкции против РФ, подчеркнув, что поставки газа продолжатся в тем объемах и по тем ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах.

Страны G7 отказались платить России за энергоресурсы в рублях. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это заявление отметил, что бесплатно поставлять газ Россия не будет.