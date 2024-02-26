Зарплаты работников агропромышленного комплекса в Черемшанском районе выросли на 20%

Заработная плата работников агропромышленного комплекса в Черемшанском районе Татарстана за 11 месяцев прошлого года выросла на 20%. Об этом сообщил глава района Рамиль Айбатов на итоговом заседании муниципалитета.

«Отрадно, что за 11 месяцев отчетного года средняя зарплата работников в сельском хозяйстве выросла на 20%», - сказал он.

Айбатов добавил, что после индексации зарплат, средний уровень оплаты труда в агропромышленном секторе района составил 42,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, какие зарплаты у агропромышленников Сабинского района.

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