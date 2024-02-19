Зарплата в Менделеевске увеличилась на 26% и составила почти 63 тыс. рублей

Среднемесячная заработная плата на одного работника по Менделеевскому району Татарстана увеличилась на 26% по сравнению с 2022 годом и составила 62 900 рублей. Уровень безработицы в районе на сегодняшний день рекордно низок, всего 0,11%. Объем валового территориального продукта в 2023 году составил 30 млрд рублей. Об этом на итоговой отчетной сессии местного Совета доложил глава района Радмир Беляев.

«Одним из важных факторов, определяющих устойчивое развитие экономики, является также малое и среднее предпринимательство. В районе динамика зарегистрированных субъектов МСП положительная, зарегистрировано 789 субъектов МСП, рост на 3,5%. Также отмечу, что Совет по развитию предпринимательства и инвестициям Менделеевского района признан лучшим в Татарстане», — заметил Беляев.

В 2023 году динамично развивалась сфера торговли и услуг, введены в эксплуатацию новые торговые объекты: открылись два продовольственных магазина, шесть непродовольственных магазинов, два пункта выдачи товаров электронной торговли, построены новый торговый центр, две точки общепита, один нестационарный торговый объект. В течение года проведено 32 сельскохозяйственные ярмарки с реализацией продукции более чем на 6 млн рублей.

«Основной точкой роста развития предпринимательства, безусловно, является территория опережающего развития. На сегодняшний день резидентами ТОР „Менделеевск“ являются 18 компаний с заявленным объемом инвестиций 3,8 млрд рублей и созданием около 500 рабочих мест. В общей сложности резидентами ТОР вложено уже более 1,6 млрд рублей и создано 184 рабочих места», — доложил спикер.