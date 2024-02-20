Нигматуллин о зарплатах агропромышленников Сабинского района: Вы отстаёте по оплате труда

Обратить пристальное внимание на заработные платы работников агропромышленного комплекса Сабинского района поручил вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин. Об этом он заявил на итоговом заседании района.

«Вы отстаете по оплате труда работникам агропромышленного комплекса, размер которой составляет 37,5 тыс. рублей. Среди районов Татарстана вы находитесь на 36 месте и в среднем по республике зарплата составляет около 47 тыс. рублей», - сказал Нигматуллин.

Он также отметил, что практически все районы республики ставят перед собой задачу по повышению оплаты труженикам сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что в 2023 году средняя зарплата в Татарстане выросла на 18,4% и составила 59,5 тыс. рублей.

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