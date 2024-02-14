Зарплата жителей Альметьевска превысила планку в 78 тыс. рублей

Среднемесячная заработная плата жителей Альметьевского района Татарстана достигла 78 437 рублей, превысив уровень предыдущего года на 22,7%. Об этом на итоговой отчетной сессии муниципального Совета доложил глава района Тимур Нагуманов. На заседании присутствует Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По словам Нагуманова, Альметьевский район сохраняет высокую позицию и по итогам 2023 года занимает третье место в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований Республики Татарстан.

На долю района приходится более 30% промышленного производства республики. Объем отгруженных товаров, работ и услуг местных предприятий составил 1 трлн 565 млрд рублей. Муниципалитет с долей отгрузки 33% занимает первоое место в регионе.

Удерживаются и лидирующие позиции по объему внутреннего территориального продукта (ВТП). В отчетном году ВТП ожидается на уровне 551 млрд рублей.

В 2023-м безработица составила 0,13%. Это рекордно низкий уровень за последние десять лет. Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства составила 35 419 человек, что на 10% превышает показатель предшествующего 2022 года.

Наблюдается рост числа субъектов малого и среднего бизнеса. В 2023 году их количество увеличилось на 22%.

В районе действуют шесть аккредитованных промышленных парков, где работают 48 резидентов. Предпринимателями создано 535 рабочих мест.

В настоящее время одним из быстрорастущих каналов продаж остаются площадки маркетплейсов. Число предпринимателей, работающих на маркетплейсах, за год выросло на 18% и достигло 1903 субъектов.