Зарипова об Ильдусе Мостюкове: Он внес большой вклад в восстановление имен героев

Герой Социалистического труда Ильдус Мостюков внес огромный вклад в развитие отечественной инженерной и конструкторской школы, благодаря его стараниям была издана книга о героях Татарстана. Об этом сообщила «Татар-информу» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на торжественной церемонии открытия памятника Мостюкову.

«Ильдуса Шайхульисламовича мы знаем как крупного ученого. Это создатель системы „свой-чужой“, аналогов которой на данное время не существует в мире. Он вел научную работу в стенах Института радиоэлектроники, будучи его бессменным руководителем. Моя мама, кстати, работала в этом Институте радиоэлектроники и всегда, когда я еще была маленькой, говорила, какой он открытый человек», – заявила собеседница агентства.

По словам Зариповой, Мостюков вникал в судьбу каждого своего сотрудника и знал, чем тот живет, какие бытовые вопросы его волнуют, старался помочь.

«Он внес большой вклад в восстановление имен Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда, чья жизнь и деятельность были связаны с Республикой Татарстан. Он много работал в архивах и в музеях, восстанавливал имена. <…> Благодаря его стараниям была издана книга о героях Татарстана, рассказывающая о полных кавалерах ордена Славы», – заметила Зарипова.

Мостюков до последних дней интересовался разработками, которыми занимался КНИТУ-КАИ, ходил на защиту дипломов, встречался со студентами, добавила Зарипова.

«Для республики большая честь и гордость, что именно у нас жил, работал и творил Ильдус Шайхульисламович. Это был очень открытый, душевный и добрый человек», – заключила Зарипова.

Открытие памятника Мостюкову состоялось накануне Дня Победы на Аллее славы Арского кладбища в Казани. В мероприятии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.