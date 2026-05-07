Минниханов о конструкторе Мостюкове: Его трудовой подвиг навсегда останется в нашей памяти

Раис Татарстана Рустам Минниханов в преддверии Дня Победы принял участие в открытии памятника советскому конструктору, Герою Социалистического труда, уроженцу Казани Ильдусу Мостюкову на Аллее славы Арского кладбища, после чего рассказал об этом в социальных сетях.

«Илдус Мостюков „безнеке-чит" самолетларны тану системасын уйлап табучы буларак таныла һәм күпсанлы дәүләт бүләкләренә лаек була. Бүген дә әлеге система ватаныбыз чикләре сагында һәм иминлеген тәэмин итүдә кулланыла! Аның хезмәт батырлыгы мәңге хәтеребездә булыр (в переводе – „Ильдус Мостюков получил признание как изобретатель системы опознавания самолетов „свой-чужой" и был удостоен многочисленных государственных наград. И сегодня эта система используется для обеспечения безопасности и охраны границ нашей Родины! Его трудовой подвиг навсегда останется в нашей памяти")», – написал Раис РТ в мессенджере МАКС.

Ильдус Мостюков долгие годы руководил казанским ОКБ-294, был одним из создателей советской системы радиолокационного опознавания «свой-чужой». За ее разработку он был отмечен званием Героя Социалистического труда. Система, над которой трудился ученый, была удостоена Ленинской и Государственной премий. С 1999 года занимал пост председателя общественной организации «Герои Татарстана».

Конструктор скончался летом 2024 года на 97-м году жизни. Подробнее об ученом можно прочитать в материале «Татар-информа» «Он человек, который сделал себя сам»: ушел из жизни Ильдус Мостюков.

