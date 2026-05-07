В Казани открыли памятник создателю системы «свой-чужой» Ильдусу Мостюкову

Торжественная церемония открытия памятника Герою Социалистического труда Ильдусу Шайхульисламовичу Мостюкову состоялась сегодня, накануне Дня Победы, на Аллее славы Арского кладбища Казани. В мероприятии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Сегодня мы открываем памятник Ильдусу Мостюкову – выдающемуся ученому, который оставил глубокий след в истории страны. Ильдус Шайхульисламович – легендарная личность. В 1980 году за создание общевойсковой радиолокационной единой государственной системы опознавания „свой-чужой" он был отмечен Ленинской и Государственной премиями СССР. Мостюков внес огромный вклад в развитие отечественной инженерной и конструкторской школы, повышение обороноспособности и безопасности нашей страны», – сказал на открытии памятника Минниханов.

Он поблагодарил скульптора за прекрасный подарок и пожелал всем собравшимся крепкого здоровья и всего самого доброго, а также поздравил с наступающим Днем Победы.

Герой Социалистического труда, председатель общественной организации «Герои Татарстана» Любовь Смирнова напомнила, что в 1999 году под руководством Ильдуса Мостюкова была создана эта организация, в которую вошли все Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, а впоследствии – и Герои России.

«Героев должно знать наше подрастающее поколение. Ильдус Мостюков внес в это дело большой вклад, мы его чтим и помним», – отметила Смирнова.

Сын Героя Соцтруда Фарид Мостюков в своей речи сделал акцент на том, что его отец по праву считается основателем и создателем казанского НИИ радиоэлектроники.

«Мостюков – генеральный конструктор Татарстана и Советского Союза, первый из татар, создавший сильнейший институт с мощным, сплоченным коллективом для решения задач особой государственной важности по укреплению обороноспособности и национальной безопасности страны. Он внес неоценимый вклад в развитие отечественной радиоэлектроники. Казань и республика [в целом] стали ведущими центрами в стране по разработке системы опознания и производству ее компонентов», – заметил Фарид Мостюков.

По его словам, единая государственная общевойсковая система радиолокационного опознания «свой-чужой-пароль», созданная более полувека назад под руководством Мостюкова и отмеченная как выдающееся достижение отечественной радиопромышленности, и сейчас находится на вооружении российской армии и флота и будет находиться еще очень долго, являясь важнейшим средством обороны страны.

«Он для нас был и остается звездой неизмеримой величины», – добавил Мостюков-младший.

На торжественном мероприятии также присутствовали дочь Мостюкова Фарида Ильдусовна и четверо внуков.

«Мы чувствуем гордость за нашего отца и благодарны Правительству Татарстана и администрации Казани за то, что они чтят память о нем», – сказала Фарида Ильдусовна в разговоре с «Татар-информом».

Председатель координационного совета Организации ветеранов РТ генерал-майор Ахат Юлашев рассказал журналистам, что дружил с Ильдусом Мостюковым много лет.

«Его изобретением „свой-чужой" я пользовался во время службы. Ильдус Мостюков был человеком исключительной доброты, вежливым и умным», – подчеркнул он.

Автор памятника – скульптор, член Союза художников России Зульфия Мухамедьянова.