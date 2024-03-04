«Зарабатывал, продавая наркотики»: душитель бабушек признался, что убивал не из-за денег

Сегодня в Верховном суде Татарстана прошли прения сторон по делу душителя бабушек Радика Тагирова. Обвиняемый более двух часов рассказывал о своей жизни, пытаясь доказать собственную невиновность.

«У меня трое детей, жена работает без выходных, родители пенсионеры», – рассказал он.

По словам Тагирова, большая часть его семьи являются инвалидами, в том числе родители и младшая сестра. Жена, ввиду того, что муж находится под стражей, вынуждена работать без выходных, чтобы прокормить троих маленьких детей.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Свою вину Радик Тагиров не признал. В суде он утверждал, что в отношении него осуществлялось психологическое и физическое воздействие со стороны полицейских. На голову надели хлопчатобумажный мешок и вынуждали дать признательные показания, утверждает Тагиров.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

По версии следователей, преступления совершались на протяжении примерно полутора лет, начиная с 5 марта 2011 года.

В свою очередь обвиняемый рассказал, что с 2010 года занимался продажей курительных смесей и в деньгах не нуждался. Таким образом, по словам Тагирова, убивать и грабить пожилых женщин с целью получения выгоды, он не мог.

«Я занимался тем, что продавал курительные смеси. Также занимался кредитами. Допустим, какой-то человек хотел взять кредит, ну я сводил его с нужными людьми и получал процент», – рассказал Тагиров.

Также он заявил об отсутствии своих отпечатков пальцев на телах жертв и в их квартирах. Однако найденные на телах погибших женщин биологические следы Тагирова и подозрительно подробное описание быта квартир, где он «никогда не был», заставляют сомневаться в его невиновности.

«Следы ДНК, найденные на местах преступления, могут принадлежать другим людям, а не только мне», – возражал Радик Тагиров.

Стоит отметить, что перепутав города, где душитель совершал преступления, он случайно сознался еще в одном убийстве, которое до того момента следствие ему не приписывало.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Напомним, что Радика Тагирова обвиняют в совершении 31 убийства и двух покушениях на убийство. Все жертвы – пожилые женщины, мужчина нападал на них сзади и душил. По версии следствия, Тагиров приезжал в города под видом командировок.

«Преступник тщательно выбирал жертву по разным критериям. Это всегда были старые, слабые женщины, которые не могли дать отпор. При этом не меньшее значение он уделял и месту жительства, даже вид из окна мог повлиять на его решение в выборе новой жертвы», – поделилась прокурор отдела государственных обвинителей Ленара Чуркина.

Мужчина проникал в дома жертв под видом социального работника, а в некоторых случаях, попросту играя на доверчивости пенсионерок, втирался к ним в доверие. Так он поступил с Насимой Ишмуратовной, которой помог донести пакеты до дома, а затем, когда она согласилась занять ему тысячу рублей, хладнокровно убил. Кроме тысячи рублей он также забрал продукты из холодильника – те самые, что помог донести из магазина. Тело Насимы обнаружили с целлофановым пакетом на голове ее дочь и внучка.

Изобретателен душитель бабушек был не только в планировании убийств, но и в их осуществлении.

«Ранее в своих признательных показаниях он упоминал, что занимался борьбой и лучше всего освоил удушающий прием. Подобный метод убийства он считал менее болезненным», – рассказала Ленара Чуркина.

Мужчина душил пожилых женщин руками, шнурком, целлофановыми пакетами и даже прутьями от веника. Под видом проверки вентиляционных путей он проникал в квартиры, просил веник для прочистки вентиляции, доставал из него несколько прутьев и затягивал импровизированную удавку на шее жертвы. Зачастую, сильно увлекшись процессом, убийца ломал жертвам ребра и наносил травмы шеи.

В настоящее время гособвинитель настаивает на пожизненном заключении и взыскании с Тагирова более 708 тыс. рублей на судебные издержки и в качестве компенсации пострадавшим семьям.

«Суммарно он совершил преступлений на срок более 400 лет», – поделилась Ленара Чуркина.

Адвокат, сославшись на недостаточность доказательств, запросил у суда оправдательный приговор для своего клиента.

«Поскольку суду не предоставлено достаточно допустимых доказательств, бесспорно подтверждающих вину Тагирова по предъявленным обвинениям в совершении преступлений, прошу суд оправдать моего подзащитного», – сказал адвокат.

Радик Тагиров также не теряет надежды на освобождение.

«Я не против, что бы преступник выплатил компенсацию пострадавшим семьям, но я не совершал этих преступлений», – поделился Радик Тагиров.