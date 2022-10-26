Более 30 загубленных жизней за 900 тысяч: новые подробности дела серийного убийцы бабушек

Свою вину в серии убийств пожилых женщин Радик Тагиров теперь не признает. 31 жертва, 800 томов уголовного дела – процесс обещает стать одним из самых громких в Татарстане. С чего начинал казанский душитель бабушек и как его удалось поймать: подробности – в «Татар-информе».

Дело казанского душителя сегодня начал рассматривать Верховный суд Татарстана Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

40-летний Радик Тагиров, которого обвиняют в убийствах 31 бабушки, сегодня предстал перед судом. Дело казанского душителя, или, как его называют в СМИ, «Поволжского маньяка», сегодня начал рассматривать Верховный суд Татарстана. Тагирову предъявлено обвинение по нескольким статьям – в убийстве и в покушении на него, а также в разбое. Следствию понадобилось два года, чтобы собрать все доказательства, следователи ездили по всему Поволжью. Если вина Тагирова будет доказана, то ему грозит пожизненное лишение свободы.

«Помогал донести до дома тяжелые вещи и нападал в квартире»

«Мне до сих пор с трудом верится, что именно он это сделал. Такое ощущение у меня было и тогда, когда его только задержали», – рассказала «Татар-информу» дочь первой жертвы Асия Шамсутдинова.

Мать Асии Насиму Ишмуратову нашли мертвой в одном из домов на улице Батыршина 5 марта 2011 года. В то утро пожилая женщина ушла в банк, созвонилась с дочерью, после чего бесследно пропала. Ее тело обнаружили дома вечером родственники, которые пришли проведать пенсионерку, почувствовав неладное.

«Тагиров заранее планировал преступления. Выбирал именно пожилых женщин, понимая, что они не смогут оказать ему должного сопротивления. Чтобы как можно быстрее скрыться с места преступления, Тагиров заходил в пятиэтажные хрущевки – другими словами, не хотел светиться в лифтах многоэтажных домов. Так, возле одной из пятиэтажек на улице Кулахметова он встретил 81-летнюю Насиму Ишмуратову. Предложил ей донести до дома тяжелые сумки. Удостоверился в том, что она живет одна. На следующий день в состоянии наркотического опьянения он пришел уже к ней домой, чтобы попросить в долг денег», – зачитал из обвинительного заключения самый первый эпизод уголовного дела прокурор.

40-летнего Радика Тагирова обвиняют в убийствах 31 бабушки Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Зайдя в квартиру, Тагиров сразу напал на бабушку. Он несколько раз ударил ее тупым предметом по телу. Когда женщина потеряла сознание, он перетащил ее на диван и начал душить. Как только он убедился, что она умерла, обыскал ее квартиру. Нашел тысячу рублей, забрал деньги и скрылся.

Таким же образом Тагиров втерся в доверие к еще одной пожилой женщине. Он выследил ее на улице Восстания, помог донести до дома бутылки с водой. Когда Тагиров зашел в квартиру, он напал на пожилую женщину, задушил подушкой и похитил 10 тысяч рублей.

После убийства иногда уходил с пустыми руками

Следующее нападение Тагиров совершил в Нижнекамске, уверено следствие. На этот раз казанец придумал другой способ, как проникнуть в квартиру, – представлялся пенсионеркам сотрудником коммунальной службы и говорил, что нужно срочно проверить вентиляцию. Доверчивые бабушки впускали Тагирова в квартиру, он их убивал и забирал все ценное, что удавалось найти. Душил шнуром от утюга, занавесками, прутьями.

«На улице Химиков Тагиров под видом сотрудника коммунальной службы проник в квартиру к пожилой женщине. Убедившись, что она дома одна, напал на нее сзади, начал душить, бить по телу тупыми предметами. Когда пенсионерка была уже мертва, подсудимый обыскал ее квартиру, нашел 20 тысяч, золотое кольцо с рубином, орден Отечественной войны и скрылся», – зачитал из материалов дела прокурор.

Убийства продолжались и в других городах. Раз за разом тела пожилых женщин находили в Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Самаре, Саратове, Екатеринбурге. В одной из квартир после убийства хозяйки Тагиров обнаружил почти 230 тысяч рублей, но случалось и уходить с пустыми руками.

К слову, следствие выяснило, что из всех квартир своих жертв Тагиров вынес 900 тысяч рублей.

Следствию понадобилось два года, чтобы собрать все доказательства Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Запер в квартире снаружи, чтобы никто не смог ее спасти»

Нескольким жертвам Тагирова удалось выжить. В день, когда произошло первое убийство, Тагиров напал на пенсионерку в одном из домов на проспекте Ибрагимова. Он представился ей соседом с верхнего этажа и сказал, что уронил к ней на балкон изоленту.

Попав в квартиру, Тагиров сразу же напал на пожилую женщину. Он несколько раз ударил ее по голове, после чего пытался задушить. Когда женщина потеряла сознание, Тагиров начал обыскивать ее квартиру.

«В какой-то момент пенсионерка очнулась и начала звать на помощь. Тогда Тагиров стал ей угрожать, спрашивал, где лежат деньги, но, не получив никакого ответа, вышел из квартиры и запер дверь», – следует из материалов дела.

В числе выживших оказались женщины из Нижнего Новгорода, куда Тагиров приехал в марте 2012 года. Действовал по наработанной схеме. Под видом сотрудника коммунальной службы Тагиров зашел в квартиру и напал на пожилую женщину. Убедившись, что она мертва, начал искать в доме ценные вещи, как неожиданно в квартиру вернулась дочь пенсионерки. Тогда он взял молоток и ударил женщину по голове. Ей удалось выжить.

Еще один эпизод произошел в Чебоксарах, когда Тагиров, пытаясь скрыть убийство пенсионерки, инсценировал пожар. После того как он задушил пожилую женщину и нашел в квартире 20 тысяч рублей, он побросал на диван вещи и поджег их.

«Как вообще нормальный человек может совершить такое?»

Долгие годы стражам порядка не удавалось выйти на след преступника. По делу о серии убийств бабушек были допрошены тысячи человек, проведены более пяти тысяч экспертиз.

В 2017 году, казалось, следствию улыбнулась удача. Тогда в Самаре был задержан некий Павел Шайахметов. Ему предъявили обвинение в нескольких убийствах бабушек. Оказавшись на скамье подсудимых, мужчина заявил, что он не маньяк, а на следующий день покончил с собой в конвойной комнате.

Если вина Тагирова будет доказана, то ему грозит пожизненное лишение свободы Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Выйти на след «Поволжского маньяка» оперативникам удалось в декабре 2020 года. В этом им помог образец ДНК, который когда-то обнаружили на месте одного из убийств. Он совпал с ДНК одного из жителей Казани Радика Тагирова. Его задержали в ночь на 1 декабря в Дербышках в квартире его жены.

К тому моменту, как оперативникам удалось выйти на Тагирова, мужчина вел ничем не примечательный образ жизни – работал слесарем, женился, в семье появился ребенок.

«Разве можно сказать, что это нормальный человек? Как вообще можно пойти на такое, чтобы убить столько людей? Что должно быть в голове у человека, чтобы на такое решиться?» – возмущалась дочь одной из погибших пенсионерок в Казани. Женщина надеется, что Тагиров понесет самое суровое наказание.

«Я не признаю вину»

Оглашение обвинительного заключения заняло несколько часов, после чего суд дал слово подсудимому. Все это время Тагиров молча слушал прокурора, закрывал лицо от журналистов листком бумаги.

«Я не признаю вину ни по одному эпизоду», – заявил в суде Радик Тагиров после оглашения обвинительного заключения.

Заявление Тагирова сильно удивило некоторых участников процесса и многих представителей СМИ. Напомним, что во время задержания мужчина полностью признал вину. Рассказал, что убивал, потому что ему не на что было жить.

«Мой подзащитный давал признательные показания под давлением. На данной стадии процесса более подробно я комментировать не стану. Тагиров все расскажет во время своего допроса», – объяснил новую позицию обвиняемого его адвокат.

В ближайшее время суд перейдет к допросу родственников погибших пенсионерок и свидетелей.