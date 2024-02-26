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«Пожизненное – иного не заслуживает»: душителю бабушек грозит колония до конца дней
Дело поволжского душителя бабушек наконец дошло до стадии прений. Скоро суд вынесет приговор Радику Тагирову. По версии следствия, мужчина отправил на тот свет 31 бабушку, еще трое чудом выжили после нападений. Из зала суда репортаж «Татар-информа».
«Убийца не только обрывает жизнь человека, но и приносит огромную скорбь его родным и близким»
В Верховном суде Татарстана начались прения по делу душителя бабушек Радика Тагирова. Его обвиняют в убийстве более 30 пожилых женщин, в двух покушениях на убийство и в покушении на убийство в целях сокрытия другого преступления. К каждому эпизоду убийства прилагается статья о грабеже.
По решению сторон сегодня первым в прениях выступило обвинение.
«На протяжении полутора лет, начиная с 5 марта 2011 года, Радик Тагиров убивал пожилых женщин ради наживы, – начала свое выступление прокурор отдела государственных обвинителей Ленара Чуркина. – Тагиров убил 31 пожилую женщину, покусился на жизнь еще двух, зная, что они находятся в беспомощном состоянии. Также он обвиняется в покушении на убийство с целью сокрытия другого преступления – он напал на дочь одной из женщин, когда та пришла навестить мать. Помимо этого, ему вменяется 31 эпизод разбоя, сопряженного с насилием, и незаконное проникновение в жилище».
По словам прокурора, в современной судебной практике известно не так много серийных убийц.
«Казалось бы, в 21-м веке каждый должен знать, что жизнь – неотъемлемое право каждого человека. Покушаться на это право не может никто и ни при каких обстоятельствах. Именно поэтому преступления, совершенные Тагировым более десяти лет назад, вызвали большой общественный резонанс. Убийца не только обрывает жизнь человека, но и приносит огромную скорбь его родным и близким», – продолжила она.
Прокурор отметила, что сегодня ощущает на себе большую ответственность. Она обосновала это тем, что те, кому удалось выжить после встречи с Тагировым, а также родственники убитых более восьми лет ждали его задержания и справедливого суда.
«Несмотря на непризнание вины самим Тагировым, исследованные в суде доказательства со всей убедительностью подтверждают виновность подсудимого», – сообщила прокурор.
«Нападал со спины и душил бабушек всем, что попадало под руку»
Далее Ленара Чуркина начала перечислять каждый эпизод убийства, совершенный Радиком Тагировым. Главными ее аргументами были признательные показания, которые Тагиров давал на предварительном следствии, а также отрывки из допросов, изобличающие подсудимого. Например, точное описание быта квартир, в которых он якобы не был.
Позже Тагиров отказался от своих признательных показаний, заявив в суде, что его избивали сотрудники полиции и заставляли писать под диктовку. Гособвинитель отметила тот факт, что, перепутав города, где душитель совершал преступления, он случайно сознался еще в одном убийстве, которое до того момента следствие ему не приписывало.
После описания каждого убийства прокурор зачитала результаты экспертиз, подтверждающих, что на теле и одежде жертв были биологические следы Тагирова.
По версии следствия, Тагиров избивал бабушек всем, что попадется под руку, а потом душил их. Тела убитых бабушек находили в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Самаре, Саратове и Екатеринбурге.
Он не проявлял сострадания даже к тем, кто по доброте душевной хотел дать ему денег взаймы. Радик Тагиров убивал бабушек ради наживы, хотя знал, что с них практически нечего взять. Например, одну из женщин он убил ради тысячи рублей и продуктов из холодильника.
«В марте 2011 года Тагиров встретил 81-летнюю Насиму Ишмуратову у магазина и помог ей донести пакеты до дома. На следующий день утром он дождался ее у подъезда, чтобы взять деньги в долг. Ишмуратова согласилась помочь мужчине и вынесла тысячу рублей. Тагиров ударил ее плечом в подбородок, забрал деньги и забежал в квартиру, чтобы украсть что-то ценное, однако забрал только продукты. Тело женщины с целлофановым пакетом на голове позже нашли дочь и внучка», – сообщила прокурор.
В одном из убийств в Ижевске Тагиров и вовсе, чтобы скрыть следы, устроил пожар. Родственники чуть позже обнаружили обгоревшее тело близкого человека.
О некоторых из убийств «Татар-информ» сообщал ранее – например, одно из последних нападений в Казани на 83-летнюю Надежду Фортунатову произошло в доме на улице Новаторов. Лишь по счастливой случайности ветерану Великой Отечественной войны удалось выжить.
Тагиров действовал по отлаженной схеме. Он представился ей сотрудником газовой службы и попросил для очистки вентиляции веник. Выдернув из него прутья, незнакомец накинул их на шею пожилой женщины и начал душить. Как только она потеряла сознание, он принялся обыскивать дом в поисках ценностей и денег. Из квартиры он вынес 30 тысяч рублей. Хотя Надежда Фортунатова и пережила страшное нападение, увы, до поимки преступника она не дожила – скончалась спустя пять лет после нападения.
«Суммарно он совершил преступлений на срок в 400 лет лишения свободы»
Подводя итоги своего четырехчасового выступления, прокурор отметила, что иного наказания, кроме пожизненного заключения, Тагиров не заслуживает. Помимо этого, она попросила суд удовлетворить гражданские иски о возмещении морального вреда пострадавшим.
«Радик Тагиров полностью вменяем, он осознавал последствия своих действий. Подсудимый в корыстных целях пренебрег жизнями 34 женщин пожилого возраста – это свидетельствует о его исключительной опасности для общества. Прошу признать виновным и назначить наказание в виде пожизненного заключения в колонии особого режима», – сказала прокурор отдела государственных обвинителей Ленара Чуркина.
Прокурор назвала наказание за каждый эпизод в деле Радика Тагирова. Суммарно он совершил преступлений на срок в 400 лет лишения свободы.
«Также следует взыскать с подсудимого 708 тысяч рублей на судебные издержки», – добавила она.
Тагиров сказал суду, что обвинение услышал – на следующем заседании он сам выступит в прениях. Для подготовки ему нужна неделя.
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