«Пожизненное – иного не заслуживает»: душителю бабушек грозит колония до конца дней

В Верховном суде Татарстана начались прения по делу душителя бабушек Радика Тагирова

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Убийца не только обрывает жизнь человека, но и приносит огромную скорбь его родным и близким»

В Верховном суде Татарстана начались прения по делу душителя бабушек Радика Тагирова. Его обвиняют в убийстве более 30 пожилых женщин, в двух покушениях на убийство и в покушении на убийство в целях сокрытия другого преступления. К каждому эпизоду убийства прилагается статья о грабеже.

По решению сторон сегодня первым в прениях выступило обвинение.

«На протяжении полутора лет, начиная с 5 марта 2011 года, Радик Тагиров убивал пожилых женщин ради наживы, – начала свое выступление прокурор отдела государственных обвинителей Ленара Чуркина. – Тагиров убил 31 пожилую женщину, покусился на жизнь еще двух, зная, что они находятся в беспомощном состоянии. Также он обвиняется в покушении на убийство с целью сокрытия другого преступления – он напал на дочь одной из женщин, когда та пришла навестить мать. Помимо этого, ему вменяется 31 эпизод разбоя, сопряженного с насилием, и незаконное проникновение в жилище».

По словам прокурора, в современной судебной практике известно не так много серийных убийц.

«Казалось бы, в 21-м веке каждый должен знать, что жизнь – неотъемлемое право каждого человека. Покушаться на это право не может никто и ни при каких обстоятельствах. Именно поэтому преступления, совершенные Тагировым более десяти лет назад, вызвали большой общественный резонанс. Убийца не только обрывает жизнь человека, но и приносит огромную скорбь его родным и близким», – продолжила она.

Прокурор отметила, что сегодня ощущает на себе большую ответственность. Она обосновала это тем, что те, кому удалось выжить после встречи с Тагировым, а также родственники убитых более восьми лет ждали его задержания и справедливого суда.

«Несмотря на непризнание вины самим Тагировым, исследованные в суде доказательства со всей убедительностью подтверждают виновность подсудимого», – сообщила прокурор.

Ленара Чуркина: «Тагиров убил 31 пожилую женщину, покусился на жизнь еще двух, зная, что они находятся в беспомощном состоянии» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Нападал со спины и душил бабушек всем, что попадало под руку»

Далее Ленара Чуркина начала перечислять каждый эпизод убийства, совершенный Радиком Тагировым. Главными ее аргументами были признательные показания, которые Тагиров давал на предварительном следствии, а также отрывки из допросов, изобличающие подсудимого. Например, точное описание быта квартир, в которых он якобы не был.

Позже Тагиров отказался от своих признательных показаний, заявив в суде, что его избивали сотрудники полиции и заставляли писать под диктовку. Гособвинитель отметила тот факт, что, перепутав города, где душитель совершал преступления, он случайно сознался еще в одном убийстве, которое до того момента следствие ему не приписывало.

После описания каждого убийства прокурор зачитала результаты экспертиз, подтверждающих, что на теле и одежде жертв были биологические следы Тагирова.

По версии следствия, Тагиров избивал бабушек всем, что попадется под руку, а потом душил их. Тела убитых бабушек находили в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Самаре, Саратове и Екатеринбурге.

Он не проявлял сострадания даже к тем, кто по доброте душевной хотел дать ему денег взаймы. Радик Тагиров убивал бабушек ради наживы, хотя знал, что с них практически нечего взять. Например, одну из женщин он убил ради тысячи рублей и продуктов из холодильника.

«В марте 2011 года Тагиров встретил 81-летнюю Насиму Ишмуратову у магазина и помог ей донести пакеты до дома. На следующий день утром он дождался ее у подъезда, чтобы взять деньги в долг. Ишмуратова согласилась помочь мужчине и вынесла тысячу рублей. Тагиров ударил ее плечом в подбородок, забрал деньги и забежал в квартиру, чтобы украсть что-то ценное, однако забрал только продукты. Тело женщины с целлофановым пакетом на голове позже нашли дочь и внучка», – сообщила прокурор.

В одном из убийств в Ижевске Тагиров и вовсе, чтобы скрыть следы, устроил пожар. Родственники чуть позже обнаружили обгоревшее тело близкого человека.

О некоторых из убийств «Татар-информ» сообщал ранее – например, одно из последних нападений в Казани на 83-летнюю Надежду Фортунатову произошло в доме на улице Новаторов. Лишь по счастливой случайности ветерану Великой Отечественной войны удалось выжить.

Тагиров действовал по отлаженной схеме. Он представился ей сотрудником газовой службы и попросил для очистки вентиляции веник. Выдернув из него прутья, незнакомец накинул их на шею пожилой женщины и начал душить. Как только она потеряла сознание, он принялся обыскивать дом в поисках ценностей и денег. Из квартиры он вынес 30 тысяч рублей. Хотя Надежда Фортунатова и пережила страшное нападение, увы, до поимки преступника она не дожила – скончалась спустя пять лет после нападения.

Тагиров отказался от своих признательных показаний, заявив в суде, что его избивали сотрудники полиции и заставляли писать под диктовку Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Суммарно он совершил преступлений на срок в 400 лет лишения свободы»

Подводя итоги своего четырехчасового выступления, прокурор отметила, что иного наказания, кроме пожизненного заключения, Тагиров не заслуживает. Помимо этого, она попросила суд удовлетворить гражданские иски о возмещении морального вреда пострадавшим.

«Радик Тагиров полностью вменяем, он осознавал последствия своих действий. Подсудимый в корыстных целях пренебрег жизнями 34 женщин пожилого возраста – это свидетельствует о его исключительной опасности для общества. Прошу признать виновным и назначить наказание в виде пожизненного заключения в колонии особого режима», – сказала прокурор отдела государственных обвинителей Ленара Чуркина.

Прокурор назвала наказание за каждый эпизод в деле Радика Тагирова. Суммарно он совершил преступлений на срок в 400 лет лишения свободы.

«Также следует взыскать с подсудимого 708 тысяч рублей на судебные издержки», – добавила она.

Тагиров сказал суду, что обвинение услышал – на следующем заседании он сам выступит в прениях. Для подготовки ему нужна неделя.