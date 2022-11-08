«Я оговорил себя»: казанский душитель бабушек в суде отказался признать вину в убийствах

К допросу обвиняемого сегодня перешел Верховный суд РТ по резонансному делу серийного душителя бабушек. Для судебной практики в Татарстане допрос обвиняемого на начальной стадии разбирательства стал своего рода исключением. Сегодня суд выслушал показания сторон по самому первому убийству. Подробности из зала суда – в репортаже «Татар-информа».

Верховный суд выслушал показания сторон по первому эпизоду душителя бабушек Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Целый день сегодня понадобился Верховному суду Татарстана, чтобы изучить показания и доказательства по первому эпизоду резонансного дела душителя бабушек из Казани Радика Тагирова. Он касается убийства 90-летней Насимы Ишмуратовой. Тело пожилой женщины было найдено 5 марта в квартире одного из домов на улице Батыршина.

«Моя мать была очень общительной. Кого ни встретит, о себе начинала рассказывать. Я ей тогда еще говорила, мол, не болтай о себе лишнего. Она успокаивала и говорила, что старушка никому не нужна», – вспоминала сегодня о погибшей ее дочь Асия Шамсутдинова.

800-томное уголовное дело решили разделить – изучать показания свидетелей, подсудимого и другие доказательства будут по эпизодам. Учитывая, что многие убийства были совершены за пределами Татарстана, процесс может затянуться на долгие месяцы, а то и годы. Многим свидетелям суду предстоит обеспечить явку в Верховный суд РТ из других регионов, но и здесь возникли некоторые проблемы. Сегодня стало известно, что некоторые свидетели попросту не дожили до начала суда.

Напомним, что жертвами Радика Тагирова, по версии следствия, стала 31 женщина преклонного возраста, еще трем удалось выжить. Тела бабушек находили в Казани, Нижнем Новгороде, Перми, Уфе, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Волжске и многих других городах Поволжья. После серии похожих убийств в разных регионах в СМИ преступника начали называть «Поволжским маньяком».

Как дочь первой жертвы едва не стала подозреваемой в жестоком убийстве

Мертвой Насиму Ишмуратову нашла ее дочь Асия. Она рассказала, что мать почти сутки не выходила на связь. После чего она вместе со своей дочерью решила съездить на Батыршина. Женщина никак не ожидала, что, зайдя в квартиру, она найдет там свою мать мертвой.

«Когда мы подъехали к дому, я взглянула в окна, они на третьем этаже. Свет был выключен, и я уже почувствовала какой-то холод. Когда мы зашли в квартиру и прошли в зал, увидели там беспорядок. На диване лежала мать, прикрытая одеялом, на подушке кровь. К слову, на кухне я обратила внимание на то, что на столе стояли две рюмки. Было понятно, что из них недавно кто-то пил», – вспоминала подробности того вечера Асия.

На судебном следствии Радик Тагиров кардинально сменил свои показания Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Прибывшим на место медикам ничего не оставалось, как констатировать смерть бабушки. Полицейские же первым делом забрали Асию и ее дочь в отдел. Именно на них пало первое подозрение в убийстве пожилой женщины.

«Вечером они нас забрали в отдел. Всю ночь пять человек мучили нас одним и тем же вопросом. Отпустили только в шесть утра. Но и после этого долгое время от нас не отставали», – рассказала дочь погибшей.

Во время допроса адвокат Радика Тагирова намекнул на то, что пожилая женщина могла стать жертвой раздела квартиры между родственниками. Но Асия все домыслы защиты сразу опровергла, сказав, что ее и старшего брата мать воспитала достойными людьми.

«Я даже не могла ни на кого подумать. В нашей семье способных на такую жестокость никогда не было и нет», – высказалась Асия.

Столкнулась с убийцей, когда он выбегал из подъезда

Соседка погибшей бабушки Татьяна – единственный свидетель, которая сегодня пришла в суд на допрос. Еще двое не смогли присутствовать на заседании, так как в силу преклонного возраста не выходят из дома и попросили суд ограничиться оглашением их показаний. Тем не менее больший интерес вызвали показания Татьяны. Она якобы заметила, как Тагиров выбежал из подъезда.

«Я тогда торопилась и шла обратно домой, чтобы успеть потом сбегать на молочную кухню. Подхожу к подъезду, и мне навстречу выбегает молодой человек. Я обратила внимание, что у него были карие глаза, на нем были черные ботинки, куртка. На голове шапка, а из-под нее торчали светлые волосы», – рассказала суду Татьяна.

Ответить однозначно на вопрос, действительно ли тот молодой человек, с которым она разминулась у подъезда, и есть Радик Тагиров, женщина не смогла. Сослалась на то, что с тех пор прошло 12 лет и многих деталей она не помнит. Добавила, что когда молодой человек выбежал из подъезда, он был в растерянности, смотрел по сторонам – «будто не знал, куда идти». Вечером Татьяне полицейские сообщили, что ее соседка с третьего этажа мертва.

Жертвами Радика Тагирова, по версии следствия, стала 31 женщина преклонного возраста, еще трем удалось выжить Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Этого человека я никогда не видела. В нашем подъезде мы все друг друга знаем, вплоть до того, у кого какие дети, племянники и так далее. Я его не видела даже среди плохих парней Кировского района, а их я помнила», – рассказала Татьяна.

– Вы всех плохих парней знаете? Как вы сказали, что их вы знаете, но Тагирова среди них вы не видели. Откуда вы их знаете? Вы с ними сталкивались по работе? – спросил судья.

– Я не могу ответить на этот вопрос, – ответила Татьяна.

– Вы что, секретный агент? – пошутил судья.

– Я пришла в суд из-за уважения. Но сказать, где я работаю, я не могу, – ответила свидетель.

Привязывал на некоторых удавки, чтобы не смогли очнуться

Разрыв с любимой, отсутствие работы и наркотическая зависимость – все это подтолкнуло Радика Тагирова на убийства бабушек, рассказал он после задержания. Тогда стало известно, что он вырос в полной семье. Жили в Советском районе, в квартире ютились он, его сестра, мать, отец и властная бабушка. Вспоминая о своем детстве, Тагиров рассказал, что бабушка очень часто его сильно ругала даже за мелочи.

В 2010-2011-м годах он жил со своей возлюбленной. Постоянной работы и доходов у Тагирова не было, между ним и девушкой на этой почве то и дело вспыхивали ссоры, в конце концов пара решила расстаться.

«Я убивал пожилых женщин, потому что у меня не было денег и я употреблял наркотики. Все убийства я совершил один. После первого убийства я сильно переживал. Это было для меня потрясением. Я специально выбирал бабушек, потому что они не смогут дать мне отпор. Я их не бил. Душил. Некоторым привязывал удавки, чтобы они не смогли очнуться», – рассказывал Тагиров.

Насиму Ишмуратову – свою первую жертву – Радик Тагиров увидел возле магазина на Краснококшайской. Тогда он решил помочь пожилой женщине донести до дома сумки с продуктами. Поднявшись в квартиру, бабушка предложила незнакомцу зайти, но тот отказался. Тагиров вернулся к ней на следующий день, когда у него созрел план обокрасть ее.

«Меня били. Наносили удары в грудь. Говорили, что если я во всем не признаюсь, то моя семья будет страдать» Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Я хотел попросить у нее в долг тысячу рублей и заодно посмотреть, откуда она вытащит деньги. Когда мы зашли в зал, она вышла на балкон, вытащила оттуда деньги. Я сидел в зале. Когда она подошла ко мне, я резко встал и ударил ее. Когда бабушка потеряла сознание, я положил ее на диван и накрыл. Была ли она жива на тот момент, я уже не помню», – следует из первых показаний Тагирова.

Оговорил себя, чтобы не страдала семья

Но на судебном следствии Радик Тагиров кардинально сменил свои показания. Если раньше он полностью признавал свою в вину во всех убийствах и покушениях с разбоем, то, оказавшись на скамье подсудимых, Тагиров заявил, что оговорил себя.

«Меня били. Наносили удары в грудь. Говорили, что если я во всем не признаюсь, то моя семья будет страдать», – объяснил свою позицию подсудимый.

Он добавил, что в 2011 году в Кировском районе никогда не был, в основном занимался поисками работы. Насиму Ишмуратову никогда не видел. На вопрос прокурора о том, откуда тогда на ее халате остались следы его ДНК, Тагиров ответил, что не знает.

В ближайшие дни Верховный суд приступит к рассмотрению следующего эпизода, по которому тоже будут допрошены родные погибшей и свидетели, после чего Радик Тагиров выступит со своей версией случившегося.