Запуск серийного производства электрокара «Атом» намечен на июль

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Серийное производство электромобиля «Атом» должно начаться в июле этого года. Об этом было сказано в ходе визита татарстанской делегации во главе с депутатом Государственной Думы РФ Айдаром Метшиным на находящийся в Москве центр исследования и разработки проекта, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Татарстанцы, среди которых был и заместитель министра промышленности и торговли РТ Иван Колчин, увидели процесс работы над электрокаром.

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Над воплощением проекта в жизнь работают более 1000 российских и 200 китайских специалистов. Для машины разработана первая отечественная электромобильная платформа на базе отечественных компонентов (батарею и электропривод будет производить Росатом на территории РФ).

На данный момент таксопарки, каршеринги и физические лица забронировали более 105 тыс. электромобилей. Выпущено уже 13 функциональных прототипов. Предсерийные образцы собраны вне конвейерной линии по несерийному технологическому процессу. Они предназначены для физических испытаний в лабораториях, на полигонах и дорогах общего пользования, отмечали ранее в компании.

«Атом» – первый российский электромобиль с реальной локализацией более 70%. Проект разработан АО «Кама», его главный офис находится в Набережных Челнах. Подразделения компании работают в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти, а также в Китае. Изначально машины тоже предполагалось производить в Челнах, но затем от этих планов отказались.