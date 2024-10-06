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Электромобиль «Атом» планируют экспортировать за рубеж
Возможности экспорта электромобиля «Атом» находятся на проработке, рассказал ТАСС директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами АО «Кама» Анатолий Кияшко.
По его словам, к изучению возможных каналов поставок электрокаров в том числе привлечены цифровые атташе.
«Совместно с ними прорабатываем, получаем некую аналитику с рынков, устраиваем регулярные встречи с представителями бизнеса, производителями автомобилей на зарубежных рынках и ищем синергию», — объяснил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что электромобили «Атом» планируют производить и реализовывать в Китае. Соответствующих договоренностей достигли Российский фонд прямых инвестиций, АО «Кама» и международная корпорация из КНР XY Group («Сюань Юань»).
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