Электромобиль «Атом» планируют экспортировать за рубеж

Возможности экспорта электромобиля «Атом» находятся на проработке, рассказал ТАСС директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами АО «Кама» Анатолий Кияшко.

По его словам, к изучению возможных каналов поставок электрокаров в том числе привлечены цифровые атташе.

«Совместно с ними прорабатываем, получаем некую аналитику с рынков, устраиваем регулярные встречи с представителями бизнеса, производителями автомобилей на зарубежных рынках и ищем синергию», — объяснил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что электромобили «Атом» планируют производить и реализовывать в Китае. Соответствующих договоренностей достигли Российский фонд прямых инвестиций, АО «Кама» и международная корпорация из КНР XY Group («Сюань Юань»).