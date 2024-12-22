Электрокары «Атом» пройдут краш-тесты и испытания на надежность

Фото: АО «Кама»

Электрокар «Атом» пройдет три раунда краш-тестов. Для проверки на стойкость кузова используют 30 электромобилей данной модели. Разработчики модели рассчитывают, что машина получит «четыре звезды» по рейтингу безопасности C-NCAP, пишут «Известия» со ссылкой на компанию «Кама».

Напомним, что в серийное производство «Атом» должны запустить в 2025-м.

По словам разработчиков «Атома», электрокар уже прошел серию симуляций краш-тестов. По итогам проверки машина соответствует требуемым нормам безопасности. Теперь у авто будут испытывать на прочность отдельные элементы и собранность легковушки в целом. После итоговой проверки разработчики внесут финальные доработки и запустят транспорт в серийное производство.

Отметим, что у «Атома» нет центральной стойки. При боковом ударе нагрузку примут на себя усиленные пороги и распашные двери. Замки дверей расположены на порогах, а створки дополнительно замыкаются друг с другом. Внешняя часть профиля имеет форму трапеции, чтобы гасить энергию удара.

Также эксперты проверят надежность «Атома». Для этого авто несколько раз загонят в соляную камеру и протестируют на полигоне. Таким образом будет имитировано пять лет эксплуатации электрокара в мегаполисе.