Запугивают, угрожают, шантажируют: как иностранные спецслужбы используют подростков

Под видом помощи «правоохранительным органам» украинские мошенники выманивают у жителей Татарстана деньги и данные банковских счетов. Деньги идут на финансирование ВСУ, а жертву шантажируют – обещая вернуть деньги, заставляют совершить преступление. Как заметить изменения в поведении близкого человека и уберечь его, выяснял «Татар-информ».





Жителей Татарстана просят быть предельно внимательными: снова активизировались иностранные спецслужбы, террористы и международные мошенники

Фото: © «Татар-информ»

«Жертв для вербовки иностранные спецслужбы находят в мессенджерах и соцсетях»

Жителей Татарстана просят быть предельно внимательными: снова активизировались иностранные спецслужбы, террористы и международные мошенники, которые обманывают татарстанцев и угрозами заставляют их совершать преступления.

К примеру, в начале декабря «Татар-информ» сообщал, что в Казани задержали 38-летнего мужчину, который публично призывал к террористической деятельности. Он выложил в социальной сети видео и сообщение с призывом вступать в проукраинскую террористическую организацию, запрещенную на территории России. Было возбуждено уголовное дело по статье о «публичных призывах к осуществлению террористической деятельности».

Сегодня Татарстан – это стратегически важный промышленный, образовательный и транспортный центр, поэтому республика сталкивается с повышенными угрозами диверсий и терроризма. Все чаще представители украинских и западных спецслужб пытаются вовлекать в преступную деятельность подростков и молодых людей.

Молодежь гораздо более уязвима, чем взрослые, поскольку не имеет развитого критического мышления и способности распознавать манипуляции. Они ищут свою идентичность и стремятся присоединиться к социальным группам с общими интересами. Злоумышленники используют эти стремления, обещая им быстрые и легкие решения финансовых и других проблем, используя это как рычаг для закрепления вербовки.

Преступники часто используют интернет и социальные сети, такие как Telegram, «ВКонтакте», и игровые платформы, чтобы связаться с потенциальными жертвами и вербовать их для терактов. Они могут притворяться разными людьми: вербовщики маскируются и играют различные роли, так или иначе импонирующие объекту вербовки.

Они могут представляться и сотрудниками правоохранительных структур, и учителями, и представителями различных органов власти, просто доброжелателями, блогерами, борцами за справедливость и так далее.

Вербовщик может вести себя по-разному, в зависимости от психологического состояния потенциальной жертвы, ее социального статуса и жизненных интересов, а также от наличия компрометирующих сведений и жажды быстрой наживы.

Молодежь гораздо более уязвима, чем взрослые, поскольку не имеет развитого критического мышления и способности распознавать манипуляции Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Цель манипулятора – держать вербуемого в состоянии паники и зависимости»

Как правило, жертву втягивают в террористическую деятельность поэтапно. Сначала могут попросить сделать фотографию чего-либо, прислать геопозицию какого-нибудь объекта, написать определенный комментарий и другое.

Далее задачи усложняются – человека могут попросить доставить что-нибудь в определенное место, сделать какую-либо надпись, оформить в банке карту или сим-карту, передать данные и так далее.

Если жертва пытается прекратить общение, манипулятор начинает угрожать ей или ее близким. Он может сказать, что жертву могут посадить в тюрьму, или пообещать выложить в интернет компромат о ней. Цель манипулятора – держать вербуемого в состоянии паники и зависимости.

Запугивая жертву, особенно подростков, молодежь и пожилых, преступники требуют от них якобы помощи правоохранительным органам. Для этого, как правило, убеждают людей переводить деньги на якобы безопасные счета.

Мошенническая схема чаще всего выглядит так: сначала у жертвы похищают деньги – либо, взломав ее аккаунты, выводят средства со счетов, либо заставляют взять кредиты и передать деньги им. Потом, когда жертва начинает понимать, что общается с мошенниками, ей обещают вернуть похищенные деньги взамен на выполнение определенных требований – например, совершить теракт или диверсию.

«Татар-информ» рассказывал, что в конце октября этого года обманутому аферистами с Украины казанцу вынесли приговор. Утром 19 августа прошлого года на улице Деловой Алексей Алексеев подошел к автомобилю LADA XRAY, облил жидкостью для розжига колесо и бросил горящие спички, однако машина не загорелась. Затем он купил бензин, вернулся к машине, облил кузов и снова поджег ее. Из-за пожара машина сильно пострадала, ущерб составил 1,7 млн рублей.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Алексеев полностью признал вину и раскаялся. В суде он объяснил, что мошенники похитили у него более ста тысяч рублей, а чтобы их вернуть, предложили поджечь машину.

«Я думал, что они вернут деньги, но этого так и не случилось», – рассказывал он.

Суд приговорил Алексеева к двум годам лишения свободы с заменой наказания на принудительные работы с удержанием 10% в доход государства.

Не секрет, что украденные у жителей России деньги идут на финансирование ВСУ и поддержку террористов.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, следуйте простым правилам:

не общайтесь с незнакомыми людьми в интернете;

никогда не делитесь своими паролями и кодами из СМС по телефону;

помните, что правоохранительные органы (ФСБ, полиция и другие госорганы) не будут обсуждать свои методы работы по телефону – если вам звонят и представляются полицией, скорее всего, это мошенники;

полиция не проводит видеозвонки или видеообыски;

если вам пришла посылка, вам должны доставить бумажное уведомление – никто не будет просить вас назвать код из СМС по телефону.

Если вы все-таки стали жертвой мошенников, сразу же обратитесь в полицию. Не пытайтесь вернуть украденное самостоятельно. Расскажите об этом своим близким, особенно детям.

Наказание за подобные преступления может достигать от 10 до 20 лет лишения свободы, отделаться общественными работами или условным сроком не выйдет Фото: © «Татар-информ»

«Обращайте внимание, когда близкие начинают выдвигать радикальные идеи»

Поджог машины – не единственное, на что могут подбить жертву вербовщики-террористы. Желающих подзаработать подростков убеждают поджечь или взорвать какие-либо объекты государственной инфраструктуры – к примеру, объекты на железной дороге или энергетические станции.

Стоит понимать, что наказание за подобные преступления может достигать от 10 до 20 лет лишения свободы, отделаться общественными работами или условным сроком не выйдет. Хотя вербовщики убеждают подростков, что им ничего не будет, потому что они молоды, а преступление – несерьезное, а также что их не поймают, потому что все хорошо спланировано.

К сожалению, таких случаев становится все больше. Чтобы предотвратить вовлечение детей в незаконные действия, нужно постоянно разговаривать с ними и объяснять, что такие поступки могут привести к серьезным последствиям.

Не стоит забывать о необходимости наблюдать за поведением своих близких, контролировать все возможные изменения в их повседневной деятельности: должна насторожить, например, резкая смена круга общения, изоляция от семьи, повышенный интерес к оружию, взрывчатым веществам, скрытность в использовании гаджетов, появление новых «учителей» или «духовных наставников».

Если человек начинает использовать радикальные выражения, оправдывать насилие или цитировать сомнительные источники, это тоже должно насторожить его близких. Также стоит проверить, на какие каналы и группы в интернете он подписан, не репостит ли материалы, которые осуждают государство или общество, и не общается ли с людьми из регионов с высокой террористической активностью. Все эти признаки могут указывать на то, что человек находится под влиянием радикальных идей. Если вы заметили что-то подобное, важно поговорить с ним и попытаться понять, что происходит.

Противник не прекращает попыток украсть у нас не только наши деньги, но и самых близких нам людей – наших детей. Одним из страшных видов террористической идеологии в современном мире является оправдание решения собственных проблем за счет жизни других. Жители Татарстана, увы, не понаслышке знакомы с таким явлением, как «Колумбайн»*, или скулшутинг*, признанное террористическим.

В апреле 2023 года Верховный суд РТ приговорил к пожизненному сроку Ильназа Галявиева, который напал на казанскую гимназию №175, где погибли девять человек. Всю оставшуюся жизнь Галявиев проведет в колонии особого режима. А о том, в каких условиях он находится там, «Татар-информ» рассказывал в материале «С террористами и каннибалами: как Галявиев проведет остаток жизни в «Черном дельфине».

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Анализ показаний задержанных за совершение или приготовление к совершению нападений на школы показал, что существует целая сеть сообществ, групп и объединений в социальных сетях, где культивируется идеология «Колумбайна»*, пропагандирующая использование насильственных методов для достижения личных целей.

Администраторы этих групп выкладывают материалы, которые могут шокировать, и отрицают общепринятые нормы морали и ценности. Они распространяют информацию об оружии, включая способы его изготовления и характеристики.

Наиболее распространенным следствием совершения или подготовки к преступлению по типу «Колумбайна»* является травля или другие варианты издевательств, которым подвергаются учащиеся в школах. Как правило, такие подростки, не найдя поддержки в семье или у педагогов, начинают самостоятельно искать выход из сложной жизненной ситуации и находят его в интернете, где при помощи деструктивного контента их вовлекают в насильственные, резонансные преступления.

Важно знать, что в таких сообществах часто работают люди, связанные с иностранными спецслужбами, например украинскими, а также с террористическими и экстремистскими организациями, которые действуют в интересах недоброжелателей нашей страны. Они внимательно изучают страницы в соцсетях, читают посты и комментарии, чтобы найти подходящих людей для своих целей. Обычно под их прицел попадают молодые люди, которые не имеют большого опыта и четких жизненных принципов, а также те, кто нуждается в поддержке или переживает трудные времена.

Родителям подростков стоит обратить внимание, если у него длительная депрессия: ребенок часто грустит, не интересуется ничем Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как понять, что ваш ребенок попал в беду?

Эксперты объясняют, на что стоит обратить внимание родителям подростков.

Внимательно относиться к постам и комментариям подростков в интернете и мессенджерах – ребенок где-то в глубине души сопротивляется идти на преступление и поэтому пытается поделиться с окружением (родственниками, друзьями, педагогами, случайными подписчиками в Сети) о запланированном преступлении в переписке или личном общении, чтобы его смогли переубедить в последний момент. И зачастую это реально последний шанс спасти и его, и окружающих!

Если у ребенка появились признаки суицидального поведения: видны порезы на теле, ребенок говорит о смерти или пишет об этом в интернете.

Если у него длительная депрессия: ребенок часто грустит, не интересуется ничем.

Развиваются апатия или вспыльчивость: ребенок ничего не чувствует или, наоборот, злится из-за мелочей.

У него есть тайные записи: ребенок ведет дневник или делает заметки в телефоне, которые прячет от родителей.

Возник интерес к оружию: ребенок интересуется холодным или огнестрельным оружием, пиротехникой.

На полях его тетрадей, учебников или в записной книжке появились сцены насилия или убийств, оружейная тематика, нацистская символика, имена людей, к которым он испытывает агрессию.

Использование в разговорах или записях, в том числе в интернете, слов-маркеров: «биомусор», «ненависть», «естественный отбор», что может свидетельствовать о попадании под воздействие деструктивных идеологий в сети Интернет.

Постоянные или неожиданно возникшие сложности с освоением учебной программы со средней или ниже успеваемостью.

Интерес к треш-контенту: ребенок смотрит или сохраняет в телефоне видео с насилием, расчлененными телами и т. д.

Обсуждение убийц: ребенок говорит о людях, которые совершили массовые убийства, восхищается ими.

Если ребенок интересуется планом школы, запасными выходами, закрытыми кабинетами, – это может говорить о том, что он планирует нападение.

Противодействие вербовке, независимо от ее цели, требует комплексного подхода – от цифровой гигиены до укрепления социальных связей. Ключевая задача – создать для молодежи альтернативные пути самореализации, где ценности патриотизма, семьи и профессионального роста станут естественной защитой от деструктивных идеологий.

Антитеррористическая комиссия в Республике Татарстан напоминает: до 14 лет снижен возраст для наступления уголовной ответственности за диверсию и терроризм, прохождение обучения для их осуществления, организацию террористического и диверсионного сообществ, участие в них. Предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Уголовная и материальная ответственность предусмотрена также для законных представителей несовершеннолетних, если подросток совершит диверсию или террористический акт.

* Запрещенное в РФ экстремистское, террористическое движение