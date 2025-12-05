Сотрудники ФСБ задержали казанца за призывы вступить в террористическую организацию

В Казани задержали 38-летнего мужчину, который публично призывал к террористической деятельности.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ, мужчина выложил в одной из социальных сетей видео и сообщение с призывом вступать в проукраинскую террористическую организацию, запрещенную на территории России.



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».