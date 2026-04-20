«Запретить ухаживать за пенсионерами»: суд вынес приговор хозяйке пансионата в Щербаково

В Казани завершился еще один процесс по резонансному делу «Дома смерти». Теперь уже осудили хозяйку заведения, в котором содержались люди преклонного возраста, причем в таких условиях, которые вызвали массу вопросов со стороны закона. До реального срока организатору пансионата дело не дошло, подробности – в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Авиастроительный суд Казани вынес приговор хозяйке «Дома смерти» Чулпан Мифтаховой

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Большую часть наказания она уже отбыла в СИЗО»

Авиастроительный суд Казани сегодня выслушал последнее слово и вынес приговор Чулпан Мифтаховой, хозяйке пансионата в Щербаково – того самого, который в народе прозвали «Домом смерти». Ее признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В последнем слове Чулпан Мифтахова подтвердила суду, что полностью признает вину, и извинилась. За что именно просит прощения, она уточнять не стала.

«Признать виновной и назначить наказание в виде ограничения свободы на один год и три месяца. Запретить Чулпан Мифтаховой выходить ночью из дома, выезжать за пределы Апастовского района. Два раза в месяц она должна отмечаться в специализированном органе, дополнительно запретить ей на два года деятельность по уходу за пожилыми людьми», – сказал судья.

Под ограничением свободы Чулпан Мифтахова вместо 15 месяцев пробудет всего пять, так как суд засчитал ей время содержания в СИЗО как один день за два. Под стражей она пробыла пять месяцев – таким образом, суммарно она уже отбыла 10 месяцев из общего срока.

В прениях государственный обвинитель просил у суда более сурового приговора: признать ее виновной и назначить ограничение свободы на полтора года, а запрет на работу с людьми преклонного возраста установить на три года. Адвокат же просил для нее минимального наказания.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что череда уголовных дел началась с громкого скандала вокруг пансионата для пожилых и инвалидов летом прошлого года в поселке Щербаково. Там умерла пожилая постоялица Алевтина Канашева – владелица имущества на 100 миллионов рублей. Уголовное дело завели после того, как в полицию с заявлением о похищении денег и имущества умершей бабушки обратилась ее внучка – Александра.

Чулпан Мифтахову арестовали одной из первых по делу «Дома смерти» – она была владелицей и организатором пансионата Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Прокурорская проверка выявила огромное количество нарушений»

Одной из первых по делу «Дома смерти» арестовали Чулпан Мифтахову – она была владелицей и организатором пансионата. Сначала версия следствия заключалась в том, что именно сотрудники «Дома смерти» обманным путем помогли неизвестной заставить пенсионерку подписать доверенность – таким образом они могли присвоить ее многомиллионную недвижимость.

Позже версия изменилась, и главным фигурантом дела стала племянница умершей в пансионате Алевтины Канышевой – Ирина Белозерова. Ее дело о фальсификации доказательств, мелком коммерческом подкупе и мошенничестве в особо крупном размере рассматривает Приволжский суд Казани.

Позже версия изменилась, и главным фигурантом дела стала племянница умершей в пансионате Алевтины Канышевой – Ирина Белозерова Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Прокурорская проверка выявила в пансионате многочисленные нарушения пожарной безопасности и санитарных норм. В отношении Мифтаховой было возбуждено уголовное дело, на старте процесса она признала свою вину в полном объеме.

«Мифтахова осуществляла оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В мае 2019 года она с целью получения прибыли зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель с основным видом деятельности – “уход за престарелыми и инвалидами”. После этого, не позднее июня 2020 года, Мифтахова решила организовать пансионат для пожилых в жилом доме. При этом Мифтахова знала, что используемое ею помещение должно соответствовать нормам пожарной безопасности и СанПиНа», – рассказывала помощник прокурора Авиастроительного района Мария Кашина.

В том же 2020 году Чулпан Мифтахова нашла информацию о том, что сдается двухэтажный дом в поселке Щербаково.

«Мифтахова заключала договор аренды каждый год в период с 2020 года до 2024-го. Она закупила в дом мебель и обустроила его для круглосуточного проживания пенсионеров. После этого она наняла персонал, а позже заключала договоры о предоставлении услуг по уходу с родственниками пенсионеров. За сутки проживания она брала около тысячи рублей», – дополнила государственный обвинитель.

Владелец дома брал с Мифтаховой за аренду 50 тысяч рублей в месяц, в последний год – 60 тысяч рублей. Хозяин рассказал следствию, что в самом начале, когда они только договаривались о сдаче дома, его смутило, что Чулпан Мифтахова представлялась как Лейсан. Но она объяснила, что ей просто не нравится собственное имя. Он отметил, что с пожилыми постояльцами сам не общался – в этом не было необходимости.

Пансионат существовал с 30 июня 2020 года по сентябрь 2024-го, в нем жили 22 пенсионера с различными заболеваниями Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Обстановка была удручающей, а обитатели заброшены»

Пансионат существовал с 30 июня 2020 года по сентябрь 2024-го, в нем жили 22 пенсионера с различными заболеваниями. При организации пансионата была допущена масса нарушений пожарной безопасности, постояльцы жили в тесноте, в помещениях стоял ужасный запах, на кухне хранились испорченные продукты.

Эксперт отдела надзора по гигиене и питанию Роспотребнадзора РТ отметила, что проживание в пансионате могло повлечь вред здоровью его обитателей.

«Обстановка в пансионате была удручающей, его жители были заброшены, их кормили самыми дешевыми продуктами. В доме были обнаружены гнилые овощи и замороженное молоко с истекшим сроком годности. Было видно, что жильцы пансионата недоедают, у них было малокалорийное питание. При живых людях находился труп пожилой женщины», – сообщила она следствию.

По версии следствия, персонал по согласованию с Мифтаховой колол «буйным» пенсионерам сильнодействующий психотропный препарат, не имея на то ни указаний врача, ни необходимых медицинских навыков. Все это подтвердили эксперты, которые осматривали дом, их показания оглашали ранее в суде.

Юлии Зайцевой, исполнявшей обязанности помощника нотариуса, суд назначил штраф в размере 190 тысяч рублей в доход государства, но в связи с истечением сроков давности освободил ее от наказания Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Чуть позже стартовал суд в отношении Юлии Зайцевой, исполнявшей обязанности помощника нотариуса, об оформлении документов умершей постоялицы пансионата. Недавно Вахитовский суд вынес ей приговор и сначала назначил штраф в размере 190 тысяч рублей в доход государства, но в связи с истечением сроков давности освободил ее от наказания.

В ближайшее время к логическому завершению должно подойти рассмотрение дела Ирины Белозеровой, которое поставит точку в деле нашумевшего «Дома смерти» и борьбы за наследство Алевтины Канашевой.