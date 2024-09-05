Организатор пансионата в Щербаково в суде: «Стариков мы брали к себе уже полуживыми»

Фото: Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Следствие считает организаторов пансионата причастными к смерти 20 стариков

Сегодня Советский суд Казани на полтора месяца отправил в СИЗО организатора скандального частного пансионата для пожилых в Щербаково 40-летнюю Чулпан Мифтахову.

Накануне «Татар-информ» побывал в Щербаково у пансионата и пообщался с соседями. Они рассказали, что не раз из-за забора заведения доносились крики и ругань, а вокруг дома стоял тяжелый запах.

Уголовное дело завели после того, как в полицию обратилась жительница Татарстана с заявлением о похищении у ее умершей бабушки более ста миллионов рублей. Историю начали распутывать, вышли на частный пансионат для пожилых. Когда оперативники нагрянули в заведение, увидели, что в одной из комнат рядом с живыми стариками лежало тело умершего постояльца.

На момент визита полицейских в пансионате находились 22 постояльца. Оперативники опросили сотрудников нотариальных контор, медиков, фармацевтов, сотрудников морга и юристов. Все материалы были переданы в Следственный комитет. К слову, со всеми причастными к истории со стариками теперь работают следователи.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Чулпан Мифтахову задержали, сегодня привезли в Советский суд Казани. Мифтахова родилась в Ульяновске, у нее четверо детей. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Старший следователь по особо важным делам первого отдела СК России по РТ Айрат Гиниятуллин обратился к суду с ходатайством о заключении Мифтаховой под стражу.

Он аргументировал свою просьбу тем, что еще не найдены все организаторы частного пансионата и, чтобы Мифтахова не смогла предупредить своих соучастников, ее необходимо отправить в СИЗО на полтора месяца.

Следователь рассказал в суде детали истории той самой пропавшей женщины – Алевтины Канашевой, у которой по липовым документам похитили имущество на 100 миллионов рублей.

«Неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, злоупотребили доверием Канашевой 1947 года рождения и принудили ее к подписанию доверенности. После чего завладели ее имуществом на более чем сто миллионов рублей: жилым домом, квартирой, нежилыми помещениями. Кроме этого, неустановленные лица предоставили суду справку о том, что Канашева здорова и никаких заболеваний у нее не выявлено», – сказал он.

Чулпан Мифтахова, по словам следователя, вину в мошенничестве не признала, но созналась в другом предъявленном ей обвинении – в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

«4 сентября в отношении Мифтаховой и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть человека по неосторожности. Мифтахова, являясь индивидуальным предпринимателем, с 2019 года с целью извлечения прибыли организовала пансионат для пожилых людей, арендуя дом в поселке Щербаково. Мифтахова осознавала, что пансионат не отвечает требованиям законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям», – дополнил Айрат Гиниятуллин.

Именно условия содержания в пансионате, по версии следствия, стали причиной смерти Канашевой. А также причиной гибели еще двух десятков пожилых постояльцев.

«Мифтахова подозревается в совершении двух преступлений, относящихся к категории особо тяжких. При этом у нее нет постоянного места жительства в Казани и на протяжении долгого времени они занималась преступной деятельностью. В рамках уголовного дела она подозревается в причинении смерти более двадцати гражданам. Мифтахова может скрыться от органов при более мягкой мере пресечения, чем содержание в СИЗО, сокрыть доказательства и предупредить об уголовном деле соучастников», – указал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Труп – это бабушка, которую отправила к нам умирать внучка»

В ответ на обвинения следователя Чулпан Мифтахова заявила суду, что никогда не наживалась на стариках, а напротив, спасала их от гибели на улице и от безразличных родственников. Которые, по ее словам, не заботились о пожилых.

«В этой сфере я работаю уже пять лет, и реклама у меня была только два месяца. Остальные люди приходили по сарафанному радио. Было бы все так плохо, они бы не приходили. Да, я виновна в том, что у нас не было пожарной безопасности, но на стариках не наживалась. Было много разных случаев, в конце позапрошлого года звонили из роно и говорили: "Лейсан, надо бабушку забрать, она бомжует". Лейсан – это мое второе имя. Мы наняли машину и поехали за ней. Возле мусорки мы ее вытащили, отмыли. Позвонили родственникам, они отмахнулись. Женщине было 92 года, она жила у нас», – рассказала Чулпан Мифтахова.

По ее словам, в пансионат к пожилым постояльцам приезжали родственники и иногда часами сидели у кровати близких. Никто из них не жаловался на плохие условия жизни.

«Какая выгода для меня была в этом? У меня нет ни квартиры, ни загородных домов. Все, что платили за пожилых людей, все уходило до копейки на них. Сердце кровью обливается, меня забрали на анализы позавчера, а там – мои бабушки и дедушки, они меня обнимали, ничего плохого не говорили. Я никогда в жизни плохого ничего не делала. Да, что-то я сделала неправильно, но ничего не причиняла. За пять лет ни одного заявления на нас не было. Мне обидно, я душу в это вложила», – продолжила Чулпан Мифтахова.

Женщина обратила внимание судьи на то, что из имущества у нее только старый дом в деревне, где она живет со своей семьей. В свою очередь, в истории с исчезновением ста миллионов рублей Конышевой Чулпан Мифтахова обвинила ее родственников.

«Я ни при чем. Да, эта бабушка умерла у нас в пансионате, но ее привезли уже в лежачем состоянии. Про другой труп, который нашли у нас в пансионате, – эту бабушку привезли десять дней назад. Ее дочка Роза позвонила мне вся в слезах и попросила забрать бабушку, так как она не умеет кормить ее через зонд. Ее уже отправили к нам умирать. Я сжалилась и взяла ее бабушку. За день до смерти бабушки мы вызвали скорую, когда ей стало плохо. Даже приехавший врач сказал: "А-а-а, так ее к вам отправили умирать. Не надо было брать". Эту бабушку из больницы выписали в предсмертном состоянии», – дополнила она.

По словам Чулпан Мифтаховой, одну из своих постоялиц ей пришлось хоронить самой, так как родственники от нее отмахнулись. Где именно похоронена бабушка, она не уточнила.

«Я позвонила родственникам бабушки, говорила им, давайте вместе ее похороним. Они отказались, и тогда я похоронила ее у себя. Через два месяца они объявилась, приехали за документами умершей для получения ее имущества», – подытожила женщина.

Судья постановил отправить Чулпан Мифтахову в СИЗО на полтора месяца, там она будет находиться, пока идет следствие.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В качестве подозреваемых уже были допрошены больше десяти человек

Как стало известно «Татар-информу», весной 2024 года сотрудники оперативно-розыскной части МВД по Республике Татарстан получили сведения о преступной группе, участники которой под видом оказания услуг по уходу за престарелыми совершали незаконные сделки с недвижимостью. Проще говоря, присваивали их недвижимость и деньги.

Полицейские опросили заявительницу. Она рассказала, что ее бабушка жила отдельно, ей наняли сиделку. Но с осени 2023 года сиделка перестала отвечать на телефонные звонки, в квартиру внучку не пускала, ссылаясь на то, что бабушка разговаривать с ней не хочет. Почему, не объясняла. Неоднократные попытки внучки связаться с бабушкой были безуспешными.

К слову, имущество бабушки – той самой Алевтины Канашевой – оценивалось более чем в 150 миллионов рублей. Весной 2024 года внучка узнала, что одна из квартир бабушки продана, а после на сайте Федеральной нотариальной палаты в разделе наследственных дел узнала, что бабушка скончалась. Квартира была оформлена и в дальнейшем продана той самой сиделке за скромную сумму в почти 7 миллионов рублей. Коммерческую недвижимость сиделка оформила на свою мать.

У полицейских возникла масса вопросов к сотрудникам нотариальных контор, которые заверяли сделки с недвижимостью, к медикам, которые выдавали справки об отсутствии психических расстройств и наркологических заболеваний, сотрудникам морга одной из больниц Казани, где выдали заключение экспертизы о смерти, к фармацевтам, через которых покупались психотропные препараты, к юристам, которые сопровождали сделки с недвижимостью в судах. На все эти вопросы предстоит ответить следствию.

Руководила пансионатом именно Мифтахова, она контролировала весь процесс приема пожилых лиц и распределяла задания работникам. Общий ежемесячный доход пансионата составлял порядка миллиона рублей, в эту сумму входили пенсии одиноких постояльцев и плата в размере 45 тысяч рублей ежемесячно от их родственников.

По некоторым данным, с 2020-го по июнь 2024 года из пансионата вывезены 25 умерших постояльцев пожилого возраста. По данным источника агентства, по этому делу в качестве подозреваемых уже были допрошены больше десяти человек.