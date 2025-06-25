Сотрудники Дома смерти в Казани: «Если старики становились буйными, им кололи психотропы»

Суд приступил к рассмотрению дела организатора «Дома смерти» в Щербаково Чулпан Мифтаховой. В суде вскрылись подробности того, как нелегальный дом престарелых возник, какие условия содержания и работы в нем были. О гнилой еде, сотрудниках, спящих в подвале, и психотропах для успокоения буйных стариков, – в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Стартовал процесс по делу Чулпан Мифтаховой – владелицы пансионата для пожилых людей в Щербаково, который в народе прозвали Домом смерти

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Буйным» пенсионерам кололи сильнодействующий психотропный препарат

В Авиастроительном суде Казани сегодня стартовал процесс по делу Чулпан Мифтаховой – владелицы пансионата для пожилых людей в Щербаково, который в народе уже успели прозвать Домом смерти. Ее обвиняют в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

«Татар-информ» рассказывал, что уголовное дело завели после того, как в полицию обратилась жительница Татарстана с заявлением о похищении у ее умершей бабушки более 100 миллионов рублей. По версии следствия, именно сотрудники Дома смерти обманным путем заставили пенсионерку подписать доверенность. Таким образом они присвоили ее недвижимость, общая стоимость которой составила более 100 миллионов.

Прокурорская проверка выявила в пансионате многочисленные нарушения пожарной безопасности и санитарных норм. В отношении Чулпан Мифтаховой было возбуждено уголовное дело. Ее задержали и поместили в СИЗО на полтора месяца. Однако позднее мера пресечения была изменена на домашний арест. Свою вину Чулпан Мифтахова признала в полной мере и даже заявила ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, однако суд постановил рассматривать его в общем порядке.

Сегодня Чулпан Мифтахова выслушала обвинение.

«Мифтахова осуществляла оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В мае 2019 года она с целью получения прибыли зарегистрировалась, как индивидуальный предприниматель с основным видом деятельности – ‘’уход за престарелыми и инвалидами’’. После этого, не позднее июня 2020 года, Мифтахова решила организовать пансионат для пожилых в жилом доме. При этом Мифтахова знала, что используемое ей помещение должно соответствовать нормам пожарной безопасности и СанПина», – рассказала помощник прокурора Авиастроительного района Мария Кашина.

Мария Кашина: «Мифтахова осуществляла оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В том же 2020 году Чулпан Мифтахова нашла в информацию о том, что сдается двухэтажный дом в поселке Щербаково.

«Мифтахова заключала договор аренды каждый год в период с 2020 года до 2024-й. Она закупила в дом мебель и обустроила его для круглосуточного проживания пенсионеров. После этого она наняла персонал, а позже заключала договора о предоставлении услуг по уходу с родственниками пенсионеров. За сутки проживания она брала около тысячи рублей», – дополнила государственный обвинитель.

Владелец дома брал с Мифтаховой за аренду 50 тысяч рублей в месяц, в последний год – 60 тысяч рублей. Хозяин рассказал следствию, что в самом начале, когда они только договаривались о сдаче дома, его смутило, что Чулпан Мифтахова представлялась Лейсан. Но она объяснила, что ей просто не нравится собственное имя. Он отметил, что с пожилыми постояльцами сам не общался – в этом не было необходимости.

В результате с 30 июня 2020 года по сентябрь 2024-го в этом доме функционировал пансионат. в нем жили 22 пенсионера с различными болезнями.

При организации пансионата была допущена масса нарушений пожарной безопасности, постояльцы жили в тесноте, в помещениях стоят ужасный запах, на кухне хранилась гнилая еда.

По версии следствя, персонал, по согласованию с Мифтаховой, колол «буйным» пенсионерам сильнодействующий психотропный препарат, не имея на то ни указаний врача, ни необходимых медицинских навыков. Все это подтвердили эксперты, которые осматривали дом, их показания сегодня огласили в суде.

После оглашения обвинения у подсудимой спросили.ю согласна ли она с обвинением. Чулпан Мифтахова ответила: «Вину признаю в полном объеме». Тогда суд стал оглашать показания неявившихся свидетелей.

«Помощник нотариуса знала о плохом здоровье пенсионерки, но не проверила ее дееспособность»

В сентябре 2024 года «Татар-информ» побывал в Щербаково и пообщался с соседями. Они рассказали, что затхлый запах рядом с этим домом перестал быть для них чем-то удивительным. По их словам, пенсионеров, проживавших там, не выпускали за пределы участка.

Процесс по ликвидации концлагеря для пожилых людей запустили большие деньги. Жительница Татарстана обратилась в полицию с заявлением об исчезновении бабушки – Алевтины Канашевой. Как выяснилось, пенсионерка в течение некоторого времени находилась в пансионате для престарелых, там и умерла. А все ее имущество с помощью нотариуса было переоформлено на неизвестного внучке человека. Как выяснилось позже, на племянницу пенсионерки Ирину Белозерову. Речь шла почти о ста миллионах рублей.

По версии следствия, Юлия Зайцева оформила доверенность с нарушениями Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

К слову, завтра состоится первое заседание по уголовному делу в отношении 46-летней Юлии Зайцевой, исполнявшей обязанности помощника нотариуса в оформлении документов умершей постоялицы пансионата.

По версии следствия, Зайцева оформила доверенность с нарушениями. Это позволило Ирине Белозеровой получить доступ к имуществу тети. По данным следствия, помощник нотариуса знала о плохом состоянии здоровья пенсионерки, но не проверила ее дееспособность и даже не зачитала ей документ.

После оформления доверенности пожилую женщину поместили в пансионат в Щербаково, там она и скончалась.

Полицейские опросили сотрудников пансионата, нотариальных контор, медиков, фармацевтов, сотрудников морга и юристов. Все материалы были переданы в Следственный комитет, а пансионат закрыли и опечатали.

По некоторым данным, случаи смерти среди постояльцев дома престарелых были не редкостью. Жители Щербаково рассказывали «Татар-информу», что периодически наблюдали кареты скорых у дверей заведения. По словам местных жителей, пожилых постояльцев в буквальном смысле слова привозили туда умирать.

«Мы с друзьями периодически здесь проходим, часто рядом с домом воняло то ли какой-то гнилью, то ли это был трупный запах. Случалось, приходили к нам погулять люди из соседних поселков, они тоже это отмечали. Из-за забора постоянно были слышны крики и ругань», – рассказывала местная жительница Азалия.

По версии следствия, Ирина Белозерова обманом уговорила свою 76-летнюю тетю подписать доверенность и стала владелицей недвижимости на сумму более 90 млн рублей Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«В доме были обнаружены гнилые овощи и замороженное молоко с истекшим сроком годности»

Начальник отдела управления качеством социального обслуживания министерства труда и занятости РТ заявил, что осматривал дом 3 сентября 2024 года вместе с другими специалистами по запросу Следкома.

«Дом состоит из двух этажей и подвала. Проверка установила, что пенсионеры в том числе маломобильные располагаются на всех трех этажах пансионата. На втором этаже было четверо пенсионеров, не способных передвигаться самостоятельно. Обстановка в доме была неблагоприятная, жители пансионата не понимали, где они находятся, жили в стесненных условиях с сильным неприятным запахом», – рассказывал эксперт.

По его словам, вентиляция в помещениях была недостаточной, не у всех кроватей были тумбочки для личных вещей. Он отметил, что подобная работа должна быть лицензированной, а соответствующего документа у пансионата не было, никто из надзорных ведомств не знал о его существовании.

«Жильцы находились в запущенном с медицинской точки зрения состоянии, выглядели, как недееспособные», – дополнил он.

По словам эксперта, если бы об этом пансионате их ведомство узнало раньше, то незамедлительно отправило бы письма в МЧС и Роспотребнадзор о проведении проверки.

Другой специалист-эксперт отдела надзора по гигиене и питанию Роспотребнадзора РТ отметила, что проживание в пансионате могло повлечь вред здоровью его обитателей.

«Обстановка в пансионате была удручающей, его жители были заброшены, их кормили самыми дешевыми продуктами. В доме были обнаружены гнилые овощи и замороженное молоко с истекшим сроком годности. Было видно, что жильцы пансионата недоедают, у них было малоколорийное питание. При живых людях находился труп пожилой женщины», – сообщила она следствию.

«Пожарная сигнализация в доме была выломана, находилась в нерабочем состоянии», – отметил инспектор Государственного пожарного надзора РТ.

По делу об организации подпольного пансионата для пожилых людей с ужасающими условиями Чулпан Мифтаховой грозит до двух лет лишения свободы Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Никто из сотрудников пансионата не имел медицинского образования»

Следствие допросило одну из сиделок, которую Мифтахова устроила на работу – ее показания сегодня огласили в суде. По ее словам, в детстве она жила в одной деревне с Чулпан Мифтаховой.

«Примерно три года назад ко мне приехала Мифтахова и рассказала, что открыла бизнес в пригороде Казани и предложила работать на нее. В обязанности входило: смена памперсов жителям пансионата, прием ими лекарств и прочее. Работа была вахтовой – десять суток работы, десять суток отдыха. Сначала Мифтахова платила 1800 рублей за сутки, потом по две тысячи. Персонал спал в подвале», – зачитал государственный обвинитель.

По словам девушки, она спрашивала у Мифтаховой нужно ли для работы какое-то образование, та отвечала, что нет. Никакого договора у работницы не было, все трудовые отношения были не официальными.

«Мифтахова забрала меня из деревни в поселок Щербаково, в качестве персонала там проживало несколько женщин. Никто из них, в том числе Мифтахова, не обладали медицинским образованием», – говорила она в показаниях.

Уколы новая работница делать не умела, как это делается ей показывали «коллеги». Лекарства в пансионат, в том числе сильные психотропные препараты, по ее словам, привозила сама Чулпан Мифтахова.

«Когда бабушки становились агрессивными и требовательными, им кололи эти сильнодействующие препараты. По каждому такому случаю советовались с Чулпан Мифтаховой по телефону. Медикаменты применялись по ее усмотрению, без назначения врача», – рассказывала следователям.

Девушка подтвердила, что 2 сентября 2024 года, действительно, в пансионате умерла бабушка, а обнаружили ее 3 сентября при обыске.

«В случае смерти пациента мы звонили Чулпан, затем приезжала машина из морга и забирала тело. Многие из постояльцев просили отпустить их, требовали открыть дверь, говорили, что они поедут домой, но Мифтахова говорила закрыть двери и не отпускать пациентов. Гулять их выводили раз в три дня», – дополнила девушка.

Стоит отметить, что по показаниям работницы пансионата, один или два раза в месяц в «пансионат» для стариков наведывался врач одной из городских больниц, которая замеряла сахар в крови, давление и осматривала постояльцев.

«Племянница заявила, что в течение десяти лет была единственной, кто заботился о престарелой родственнице»

Сегодня в суде огласили и показания внучки умершей Алевтины Канашевой и ее племянницы Ирины Белозеровой, которую сейчас судят за мошенничество в особо крупном размере.

О смерти бабушки внучка узнала лишь спустя несколько месяцев после ее кончины. Ирина Белозерова за это время на связь с ней не выходила. Когда выяснилось, что бабушкино наследство досталось ее племяннице, внучка забила тревогу.

По версии следствия, летом 2023 года Ирина Белозерова обманула и уговорила свою 76-летнюю тетю подписать доверенность и стала владелицей недвижимости на сумму более 90 млн рублей. Когда дело о законности сделок рассматривалось в суде, она предоставила фиктивную справку о том, что ранее ее тетю осмотрел врач и психических расстройств у нее не обнаружил. На время совершения махинаций племянница поместила тетю в частный пансионат в поселке Щербаково, где та в феврале 2024 года умерла.

По материалам, выделенным из этого дела, возбуждены еще два уголовных дела: о злоупотреблении полномочиями в отношении нотариуса – Юлии Зайцевой, удостоверившей доверенность от имени пенсионерки Алевтины Канашевой на совершение сделок с ее имуществом. Второе дело – о мелком коммерческом подкупе в отношении врача-психиатра частной клиники, выдавшего фиктивную справку об осмотре пожилой женщины.

Ирина Белозерова с такой версией следствия не согласна. Она заявила, что на протяжении десяти лет была единственной, кто заботился о престарелой родственнице. И Алевтина Канашева, по ее словам, сама переписала на нее имущество, будучи в здравом уме, и делегировала полномочия распоряжаться им.

«На протяжении десяти лет я ездила к тете и там никого не было. Внучка за ней никогда не ухаживала, я с ней не общалась. Она приезжала раз в два года поздравить бабушку с днем рождения – тогда да, я ее видела. Решение о том, чтобы я заботилась о тете, приняла она сама после смерти сына. Мы всегда были в хороших отношениях. Еще в 2016 году она в завещании все переписала на меня, какие могут быть вопросы? Мне нечего стыдиться перед моей тетей. Я десять лет без отпусков, выходных, праздников, больная ли, здоровая ли, заботилась о ней», – рассказывала она в суде.

Белозерова объяснила суду, что отдала тетю в пансионат, потому что посчитала, что ей нужно больше общения и пристальный медицинский присмотр.

«Я больше двух часов в день не могла ей давать, я разрывалась между работой, ею и бытовыми делами. Представляете, что такое – приехать с центра в поселок после работы и еще успеть приготовить и убраться. Она всегда ждала меня. Понятно, что два часа в день со мной ей не хватало. Мы с ней все обсудили, и она согласилась. Там она была очень довольна, ее кормили пять раз в день, у нее были подружки. Она делегировала мне обязанности по имуществу, потому что поняла, что люди начинали ее обманывать. Она сказала: "Ты понимаешь, что это все тебе останется? Веди все сама"», – дополнила она.

На одном из прошлых процессов по делу Ирины Белозеровой ее адвокат заявил, что с внучкой Канашевой обвиняемая достигла мирового соглашения через Арбитражный суд Татарстана. Наследство они смогли поделить, но Белозеровой все равно грозит до 10 лет лишения свободы.

По делу об организации подпольного пансионата для пожилых людей с ужасающими условиями Чулпан Мифтаховой грозит до двух лет лишения свободы, так как вменяемая ей статья относится к категории небольшой тяжести и предусматривает наказание в виде штрафа либо лишения свободы максимум на два года. Учитывая отсутствие предыдущих судимостей у Чулпан Мифтаховой, не исключено, что ей назначат штраф.