«Виновна, но не наказана»: экс-помощнице нотариуса в деле «Дома смерти» огласили приговор
Юлию Зайцеву признали виновной в злоупотреблении полномочиями
Скромный гонорар в 2 400 рублей за оформление одной доверенности обернулся для помощника нотариуса Юлии Зайцевой уголовным делом. Вахитовский суд сегодня поставил точку в процессе, который является лишь эпизодом масштабного расследования о махинациях с имуществом умершей постоялицы пансионата в Щербаково. Подробнее в репортаже «Татар-информа».
«От наказания освобождена из-за истекших сроков давности»
Сегодня Вахитовский суд Казани вынес приговор помощнику нотариуса по делу о «Доме смерти» в Щербаково Юлии Зайцевой. Ее признали виновной по статье о злоупотреблении полномочиями частными нотариусами и аудиторами.
До того, как судья вошел в зал, Юлия Зайцева и ее адвокат были напряжены, но старались не подавать виду – оба были уверены, и говорили об этом на предыдущих заседаниях, в невиновности экс-помощника нотариуса.
«Признать виновной и назначить наказание в виде штрафа в размере 190 тысяч рублей в доход государства. В связи с истечением сроков давности от наказания освободить», – сказал судья.
Несмотря на обвинительный приговор, от наказания она была полностью освобождена, но стоит отметить важную деталь: истечение сроков давности – это не реабилитирующий признак. Судимость у Зайцевой останется. К слову, помощник прокурора Вахитовского района Камила Нажмудинова запрашивала для нее реальный срок – два года в колонии-поселении с запретом на два года на выполнение нотариальных действий.
Накануне в том же зале Вахитовского суда Юлия Зайцева выступала с последним словом, в нем она еще раз подтвердила свою позицию суду.
«Ваша честь, преступления, в котором меня обвиняют, я не совершала. Я не злоупотребляла полномочиями с целью получить для себя или других выгоду имущественного характера. Условия удостоверения доверенности от имени Канашевой соответствовали ее выраженной воле, и она осознавала ее правовые последствия. Прошу вынести мне оправдательный приговор», – говорила она.
После оглашения приговора она заявила журналистам, что, несмотря ни на что, считает себя полностью невиновной.
«Получила за доверенность 2400 рублей»
Уголовное дело Юлии Зайцевой вытекло из куда более масштабных процессов, все началось со скандала вокруг пансионата для пожилых и инвалидов летом прошлого года в поселке Щербаково, который в народе прозвали «Домом смерти». Там умерла пожилая постоялица Алевтина Канашева – владелица имущества на 100 миллионов рублей. Уголовное дело завели после того, как в полицию с заявлением о похищении денег и имущества умершей бабушки обратилась ее внучка – Александра.
Чуть позже арестовали Чулпан Мифтахову – владелицу того самого «Дома смерти». Сначала версия следствия заключалась в том, что именно сотрудники «Дома смерти» обманным путем помогли неизвестной заставить пенсионерку подписать доверенность. Таким образом они могли присвоить ее многомиллионную недвижимость.
Позже версия изменилась, и главным фигурантом дела стала племянница умершей в пансионате Алевтины Канышевой Ирина Белозерова. Ее дело о фальсификации доказательств, мелком коммерческом подкупе и мошенничестве в особо крупном размере рассматривает Приволжский суд Казани.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что прокурорская проверка выявила в пансионате многочисленные нарушения пожарной безопасности и санитарных норм. В отношении Мифтаховой было возбуждено уголовное дело, на старте процесса она признала свою вину в полном объеме. Чуть позже стартовал суд в отношении Юлии Зайцевой, исполнявшей обязанности помощника нотариуса, об оформлении документов умершей постоялицы пансионата.
По версии следствия, Зайцева оформила доверенность с нарушениями – именно это позволило Белозеровой получить доступ к имуществу тети. Летом 2023 года Ирина Белозерова обратилась через свою знакомую к помощнику одного из казанских нотариусов – Зайцевой с просьбой помочь оформить генеральную доверенность на управление имуществом тети, которая была уже в почтенном возрасте. Зайцева согласилась.
Зайцева попросила Белозерову привезти пожилую женщину в нотариальную контору на улицу Маяковского. По версии следствия, Алевтина Канашева к тому моменту была уже недееспособна и Юлия Зайцева не могла этого не заметить. Обвинение уверено, что она оформила генеральную доверенность с нарушениями в машине на улице и ради личной выгоды. За доверенность Юлия Зайцева получила 2400 рублей.
«Преступления не было – она выполняла свою работу»
Адвокат Игорь Гатауллин, отстаивая в суде версию защиты, настаивал: Юлия Зайцева выполняла свои должностные обязанности в рамках закона и при этом не получила никакой личной выгоды.
«Вот эти деньги, 2400 рублей, – это стандартная стоимость услуг нотариуса, никакой личной наживы тут не может быть. Также хочу отметить, что следствие называет Канашеву недееспособной, но такой статус человек может получить только по решению суда, и тогда ему назначается опекун. Канашева никогда не признавалась недееспособной. Психиатр, которого мы вызывали в суде, подтвердил, что обычный человек, не имея специального образования, не может распознать деменцию, которая к тому же имеет семь различных стадий», – сказал он.
По словам Игоря Гатауллина, на Юлию Зайцеву было оказано большое давление из-за резонанса вокруг пансионата в Щербаково.
«Следователь вынудил мою подзащитную написать явку с повинной, ее держали 19 часов без еды и воды и не давали связаться с адвокатом. Следователь обещал посадить ее в СИЗО и вменить ей мошенничество в особо крупном размере, а если она напишет признательные показания, то ей изберут другую, более мягкую меру пресечения. Тогда Зайцева согласилась, но в суде подтвердила, что от тех показаний отказывается и вину не признает в полном объеме», – добавил он.
Юлия Зайцева знала, что завещание написано на имя Ирины Белозеровой, – даже без генеральной доверенности все имущество перешло бы к ней, отметил адвокат. Отдельно он остановился на том, что инвалидом Канашева была признана из-за болезни суставов, а о деменции стало известно только после ее смерти.
«Когда мы с ней встретились, она была полностью адекватна и отдавала отчет своим действиям. У меня не было никаких оснований сомневаться в ее дееспособности», – говорила Юлия Зайцева в прениях.
Дела Чулпан Мифтаховой и Ирины Белозеровой также медленно, но верно подходят к логическому завершению, и в ближайшие месяцы они услышат свои приговоры.