Запрещалось стрелять, но он выстрелил: нижнекамка рассказала, за что наградили ее прадеда

Жительница Нижнекамска Татьяна Мельникова поделилась историей своего прадедушки Игнатия Плешкова, присоединившись к онлайн-флешмобу «Мой Герой — моя семья».

По словам рассказчицы, Игнатий Федорович Плешков — майор, готовил солдат к отправке на войну, обучал военному делу, имеет много наград, среди которых два ордена Славы.

«Орден Красной Звезды папа моего дедушки получил перед войной, когда служил на границе. Приказом запрещалось стрелять, а с другой стороны границы направлялись вооруженные люди, Игнатий Федорович выстрелил в воздух, чем заставил развернуться направляющихся. За принятое решение он получил награду», — рассказала нижнекамка.

Сразу после окончания войны 1941–1945 годов он был переброшен на восточный фронт для борьбы с японскими захватчиками.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.