Замглавы МИД Вершинин счел неадекватной реакцию ООН на расстрел российских пленных

Россия считает неадекватной реакцию верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на расстрел российских военнопленных в Донбассе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в интервью РИА Новости.

Тюрк 25 ноября признал, что появившиеся в Сети видеоролики с расстрелом российских пленных «с высокой вероятностью» являются подлинными. Он также заметил, что все детали инцидента необходимо расследовать, а виновные должны понести ответственность. Затем верховный комиссар не делал никаких заявлений на эту тему.

«Сказать, что мы не удовлетворены такой реакцией главного ооновского правозащитника, — ничего не сказать. Считаем данную верховным комиссаром оценку злодеяний украинских военнослужащих неадекватной, а занятую им позицию по этой трагедии — циничной и беспринципной», — поделился дипломат тем, как понимает ситуацию российская сторона.

Замглавы МИД также добавил, что, несмотря на отсутствие реакции Управления верховного комиссара ООН по правам человека, РФ будет продолжать добиваться от профильных структур ООН и ОБСЕ «принципиального и жесткого осуждения» действий украинских военных.

Видеозапись инцидента, случившегося около села Макеевка, начала распространяться в социальных сетях 18 ноября. На ней видно, как люди в похожей на российскую форме по одному выходят из дома и ложатся на землю. За ними наблюдают военные с желтыми повязками — судя по всему, украинские солдаты. Затем из дома, откуда выходили сдающиеся, появляется вооруженный человек, раздаются звуки выстрелов, и видео обрывается. На опубликованном на несколько дней раньше втором ролике, снятом с квадрокоптера, видны 12 тел мертвых военных.

Министерство обороны РФ охарактеризовало случившееся как «массовую кровавую расправу». Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В свою очередь Министерство иностранных дел призвало международные организации осудить расстрел.