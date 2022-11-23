Генпрокуратура Украины возбудила дело против расстрелянных при попытке сдаться россиян

На Украине прокуратура начала уголовное производство по факту «вероломства российских военных», которые, по оценке ведомства, в селе Макеевка на Луганщине «имитировали» сдачу в плен. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.

«<…> в с. Макеевка Луганской области российские военные, имитируя сдачу в плен к военнослужащим ВСУ, открыли огонь по украинским защитникам. Такие деяния запрещаются международным гуманитарным правом», — заявили в ведомстве.

Дело возбуждено по части 1 статьи 438 украинского Уголовного кодекса («Нарушение законов и обычаев войны»). Стоит отметить, что эта статья в том числе предусматривает наказание и за жестокое обращение с военнопленными.

Видеозапись инцидента начала распространяться в социальных сетях 18 ноября. На нем видно, как люди в похожей на российскую военной форме по одному выходят из дома и ложатся на землю. За ними наблюдают военные с желтыми повязками — судя по всему, солдаты украинской армии.

Затем из дома, откуда выходили сдающиеся, появляется вооруженный человек, становятся слышны звуки выстрелов, после чего видео обрывается. На втором ролике, снятом с квадрокоптера, видны 12 тел мертвых военных. Он был опубликован на несколько дней раньше.

Министерство обороны РФ охарактеризовало случившееся как «массовую кровавую расправу <…> над безоружными российскими военнопленными». Следственный комитет России возбудил по этому факту уголовное дело. Министерство иностранных дел призвало международные организации осудить расстрел.

К изучению видео приступили в Организации Объединенных Наций. Позднее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина пообещала проверить видео с расстрелом сдающихся в плен.