Захарова призвала международные организации осудить расстрел российских военнопленных

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел украинскими солдатами безоружных российских военнопленных, видео которого широко разошлось в соцсетях, и провести тщательное расследование. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Этот шокирующий видеоряд является очередным доказательством преступлений украинских неонацистов, грубого нарушения Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года, и международных правозащитных норм, включая Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года и Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года», – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Россия уже неоднократно пыталась привлечь внимание международного сообщества к жестокому отношению украинской стороны к удерживаемым российским военнослужащим, однако все эти свидетельства престулений, которые сами же ВСУ выкладывают на всеобщее обозрение, были не замечены коллективным Западом.

«Подобное одобрение со стороны американских и европейских кураторов делает их соучастниками того, что творят пестуемые ими украинские неонацисты», – заявила Захарова.

Она отметила, что речь в данном случае идет не о каких-то радикальных организациях, а о солдатах ВСУ, выполняющих официальные приказы своих командиров.

«Их приверженность неонацистской идеологии и воплощение ее принципов на практике убедительно доказывают преступную суть существующего на Украине режима», – сказала представитель МИД.