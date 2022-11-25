ООН признала подлинность кадров с расстрелом российских пленных

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал, что кадры с расстрелом российских военнопленных «с высокой вероятностью» подлинные. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша мониторинговая миссия на Украине провела предварительный анализ, указывающий на то, что эти вызывающие тревогу видеоролики с высокой вероятностью являются подлинными», – заявил он.

Тюрк подчеркнул, что все детали случившегося должны быть расследованы «в максимально возможной степени», а виновные должны понести ответственность. Кроме того, миссия ООН призывает провести независимое и детальное судебно-медицинское расследование.

Ранее в Сети появилось видео, на котором украинские военнослужащие расстреливают более 10 российских военнопленных. Сообщалось, что видео изучает ООН, а накануне проверить кадры пообещали также власти Украины. МИД РФ призвал международные организации осудить расстрел, подчеркнув, что это грубое нарушение международных норм обращения с военнопленными.