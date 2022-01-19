Замглавы МИД РФ исключил возможность начала военных действий в Европе

Начало каких-либо боевых действий в Европе сейчас невозможно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь», — сказал дипломат на площадке клуба «Валдай».

По словам замглавы МИД, Россия не собирается действовать агрессивно в отношении других государств, а также угрожать Украине или вторгаться на ее территорию. «Мы только проводим учения, регулярные перемещения войск на нашей собственной территории», — добавил он.

При этом замминистра отметил, что невступление Украины в НАТО — это гарантия безопасности России, и Москва сделает всё возможное в рамках дипломатии и действующих договоренностей, чтобы этого не произошло.

По мнению Рябкова, именно на это и нацелены российские предложения, которые обсуждались в Женеве на прошлой неделе. «Мы не готовы бесконечно ждать, не готовы погружаться в обычную дипломатическо-бюрократическую кутерьму <...>. Нам нужен прямой и понятный ответ, причем в письменном виде, в виде разбора постатейного тех проектов, которые мы положили на стол», — уточнил он.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве 10 января продлились более семи часов. Дипломаты не пришли к согласию по вопросу расширения НАТО и не обсуждали новые контакты своих президентов — Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Затем, 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.