ЗакС Петербурга сообщил о гибели командира «Ленинградского полка» Вашунина

Полковник Евгений Вашунин

Фото: пресс-служба Заксобрания Санкт-Петербурга

В зоне проведения специальной военной операции погиб командующий так называемым «Ленинградским полком» полковник Евгений Вашунин. Об этом рассказали в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.

По словам Председателя петербургского ЗакСа Александра Бельского, офицер погиб 14 июля. Вашунин решил оказать помощь отряду «Шторм» (такие передовые штурмовые подразделения предназначены для прорыва наиболее сложных и эшелонированных участков обороны), который попал в оперативное окружение.

Полковник во главе группы поддержки выдвинулся навстречу штурмовому отряду, однако противник заметил бойцов. «В ходе столкновения <…> Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты», — отметил Бельский.

Спикер Заксобрания уточнил, что «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», полковник Евгений Вашунин посмертно представлен к званию Героя Российской Федерации.

Ранее, 26 апреля, Евгений Вашунин выступал перед депутатами ЗакСа и подарил губернатору Петербурга Александру Беглову шеврон «Ленинградского полка». Эта часть состоит в основном из мобилизованных уроженцев города и Ленинградской области.

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