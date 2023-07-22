FT: Зеленский пообещал странам Запада ускорить контрнаступление

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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на Аспенском форуме по безопасности, старался заверить представителей стран Запада, что контрнаступление ВСУ против российских войск вот-вот «наберет обороты». Об этом пишет британская газета Financial Times.

Правительства стран — союзников Украины встревожены «медленным ходом операции». Стараясь убедить их, Зеленский объяснил недостаточный темп контрнаступления нехваткой боеприпасов, оружия и прошедших необходимое обучение бригад. Соответственно, по его словам, это дало время российским силам для установки мин и возведения дополнительных оборонительных рубежей.

Вместе с тем украинский лидер заверил, что динамика на фронте вот-вот изменится, и вновь призвал союзников поставить Киеву современные истребители и большее количество ракет большой дальности.

При этом советник по национальной безопасности Президента США Джейк Салливан заметил, что результаты усилий Вооруженных сил Украины станут понятны только после того, как они введут в бой все подготовленные ими силы.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление, которое ведет Украина, не имеет успеха.