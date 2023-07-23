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Путин: Потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч человек
Президент России Владимир Путин не согласился с выводами США, которые оценили потери Вооруженных сил Украины с начала контрнаступления в 26 тыс. человек. Такие данные ему на сегодняшней встрече назвал глава Беларуси Александр Лукашенко.
«По оценкам Соединённых Штатов Америки, со времён начала контртеррористической операции потери ВСУ безвозвратно, или как они называются, [составили] 26 тысяч [человек]», – приводит слова Лукашенко пресс-служба Кремля.
«Больше. Даже больше», – ответил Путин.
Напомним, что также российский лидер заявил о больших потерях иностранных наемников, а также о том, что за прошедшие сутки российские военные уничтожили рекордное количсетво западной техники – более 15 Leopard и свыше 20 Bradley.
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