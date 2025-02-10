«Заказ идет под цвет природы, где воюют бойцы»: из Нижнекамска отправили масксети

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске состоялась очередная отправка шефской помощи в зону проведения специальной военной операции с Архиерейского подворья. В посылках – маскировочные сети, медикаменты, постельное белье. Все это собрали прихожане храма Иоанна Кронштадтского.

На территории храма Иоанна Кронштадского работает настоящий цех по изготовлению маскировочных сетей. Расположен он в воскресной школе.

«Вот снимаем мы потом такие бобины, из бобин режем заготовки, тут у нас мерка есть», – пояснили прихожане.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Работа налажена, ведется ежедневно. За день волонтеры плетут по одной большой сети.

«У нас два станка. На этом режем травку… Нарезали, режем по три с половиной метра. Вот они висят. И еще один есть станок, на котором режем листочки», – показала волонтер Любовь Гузанова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Мастерицы говорят, что универсальной схемы изготовления маскировочных сетей не существует. Смена сезонов, ландшафт – все это влияет на цвет и технику плетения.

«Сейчас зима не снежная, белого мы стараемся включать поменьше. Больше коричневые цвета, грязный снег. Ближе к весне перейдем на желтые и зеленые. Заказ идет под цвет природы тех лесов и полей, где воюют наши воины», – отметила Людмила Щербакова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

На фронт с Архиерейского подворья уже отправлено сотни защитных полотен. Упакована очередная партия. Их вместе с другой шефской помощью доставят на Донецкое направление волонтеры «Армейского братства».

«Собрали гуманитарную помощь. Спасибо прихожанам, всем работникам храма огромное спасибо. За то, что они и сети делают, и собирают медикаменты и белье. Огромное, огромное спасибо», – подчеркнул председатель общественной организации «Армейское братство» Олег Захаров.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

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Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой