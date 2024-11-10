Заинцы отправили очередную партию гуманитарного груза в Лисичанск

Фото предоставлено Александром Исаковым

Очередная срочная партия гуманитарного груза отправилась ранним воскресным утром из Заинска в подшефный Татарстану город Лисичанск.

Провожать груз с бульвара Победы пришли активисты, волонтеры и просто неравнодушные горожане. За рулем большегруза — опытный водитель Виталий Софин, который уже десятки раз доставлял помощь в зону специальной военной операции. В очередной раз его фуру зафрахтовала администрация района для доставки груза в подшефный город.

Фото предоставлено Александром Исаковым

«Поступила срочная заявка от куратора Республики Татарстан в городе Лисичанске. Там наши строители завершили капитальный ремонт школы №27, подвели теплотрассу, необходим утеплитель. Огромная благодарность заводу „ТЕХНО“, который оперативно и качественно изготовил и отгрузил необходимую продукцию на более чем 400 тыс. рублей. В добрый путь! Наше дело правое! Победа будет за нами!» — сказал провожающим глава района Разиф Каримов.

Фото предоставлено Александром Исаковым

По словам представителя благотворительного фонда «Теплый Заинск» Дмитрия Соловьева, помимо утеплителя партия помощи включает пиломатериалы, укрывные материалы, канистры для питьевой воды, запчасти для автомобилей и другие необходимые в зоне СВО предметы и материалы. Эта часть груза будет доставлена бойцам на передовую.

Фото предоставлено Александром Исаковым

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Фото предоставлено Александром Исаковым

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