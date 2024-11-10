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Заинцы отправили очередную партию гуманитарного груза в Лисичанск
Очередная срочная партия гуманитарного груза отправилась ранним воскресным утром из Заинска в подшефный Татарстану город Лисичанск.
Провожать груз с бульвара Победы пришли активисты, волонтеры и просто неравнодушные горожане. За рулем большегруза — опытный водитель Виталий Софин, который уже десятки раз доставлял помощь в зону специальной военной операции. В очередной раз его фуру зафрахтовала администрация района для доставки груза в подшефный город.
«Поступила срочная заявка от куратора Республики Татарстан в городе Лисичанске. Там наши строители завершили капитальный ремонт школы №27, подвели теплотрассу, необходим утеплитель. Огромная благодарность заводу „ТЕХНО“, который оперативно и качественно изготовил и отгрузил необходимую продукцию на более чем 400 тыс. рублей. В добрый путь! Наше дело правое! Победа будет за нами!» — сказал провожающим глава района Разиф Каримов.
По словам представителя благотворительного фонда «Теплый Заинск» Дмитрия Соловьева, помимо утеплителя партия помощи включает пиломатериалы, укрывные материалы, канистры для питьевой воды, запчасти для автомобилей и другие необходимые в зоне СВО предметы и материалы. Эта часть груза будет доставлена бойцам на передовую.
В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку специальной военной операции. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.
С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
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Материал подготовлен при участии Александра Исакова.
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