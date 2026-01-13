Загруженность снегоплавильных станций Казани превысила проектную в четыре раза

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Снегоплавильные станции столицы Татарстана в начале января работали с четырехкратным превышением проектной мощности. На это обратил внимание глава города Ильсур Метшин в ходе выездного совещания, прошедшего на снегоплавильном пункте на проспекте Победы, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

За одиннадцать дней новогодних каникул в столице РТ выпало более 63% от месячной нормы осадков, причем 50% пришлось на первые дни января. Вместе с тем, по данным городской администрации, снегоплавильные станции приняли не весь убранный с улиц Казани снег, а лишь 74% – 250 тыс. тонн (оставшийся был складирован на заблаговременно подготовленных временных пунктах). Всего коммунальные службы с начала зимнего сезона убрали 340 тыс. тонн снега.

В связи с этим мэр обратил внимание на необходимость строить дополнительные снегоплавильные станции. Сейчас в городе насчитывается восемь снегоплавильных пунктов: по одному на улицах Несмелова, Воровского, Васильченко, Тульская, Кутуя и проспекте Победы, два – на улице Портовая. Общая проектная производительность этих станций – 8036 тонн растопленного снега в сутки.

Фото: kzn.ru

«Мы столкнулись с серьезным снегопадом, особенно 3 и 4 января. <…> Работали [снегоплавильные станции] в четыре раза больше проектной мощности. И сегодня они продолжают работать с перегрузом, в круглосуточном режиме. Поэтому очень необходимо строительство новых снегоплавильных пунктов, чтобы своевременно справляться со снегом», – заявил Ильсур Метшин.

Так, построенная в 2012 и модернизированная в 2020 году снегоплавильная станция на проспекте Победы является самой мощной в городе. После появления третьей камеры в ходе реконструкции она способна плавить 1722 тонны снега в сутки (вместо изначальных 1148 тонн). Однако и она во время посленовогодних снегопадов принимала почти 5 тыс. тонн снега каждый день, что заметно выше нормы.

Минувшей ночью в расчистке дорог Казани участвовали 632 дорожных рабочих и 908 единиц спецтехники. Днем на снегоуборочные работы вышли 472 машины и 594 дорожных рабочих. За сутки с улиц города вывезено 18,4 тыс. тонн снега. Израсходовано 1073 тонны противогололедных материалов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в новогодние каникулы с улиц столицы РТ вывезли более 200 тыс. тонн снега. Из них свыше 144 тыс. тонн были растоплены.