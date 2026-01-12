Более 144 тыс. тонн снега растопили в Казани с начала января

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В первые дни января в Казани был зафиксирован резкий рост объемов снега, поступающего на снегоплавильные пункты. С 1 по 11 января на станции было вывезено и переработано более 144 тыс. тонн снежной массы, что почти в три раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Тогда объем составил около 34,5 тыс. тонн. Об этом сообщили в канале MAX Казанского водоканала.

Наибольшая нагрузка пришлась на снегоплавильный пункт на улице Несмелова. В праздничные дни он принял почти 19,7 тыс. тонн снега при расчетной мощности около 11,5 тыс. тонн за десятидневный период. В отдельные дни фактические объемы существенно превышали нормативы: только 6 января на станцию поступило более 3,1 тыс. тонн снежной массы.

В «Водоканале» отметили, что, несмотря на рекордные показатели, все снегоплавильные пункты города продолжают работать в штатном режиме. Станции функционируют круглосуточно, без перерывов на выходные и праздничные дни.

Начальник службы снегоплавильных пунктов Леонид Рудой сообщил, что активный сезон стартовал 10 декабря. С этого времени на пунктах Казани переработано более 250,7 тыс. тонн снега. По его словам, ускорить работу удалось благодаря цифровизации процессов: с 2025 года на всех снегоплавильных пунктах полностью отказались от бумажных талонов и перешли на автоматизированную систему учета и допуска техники.

В настоящее время в Казани работают восемь снегоплавильных станций, оборудованных 14 камерами. Их суммарная проектная мощность составляет 8 тысяч тонн снега в сутки, однако фактическая загрузка превышает расчетные показатели – каждая камера перерабатывает более 1,2 тыс. тонн в день.