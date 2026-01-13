На автодорогах регионального значения работают 414 единиц снегоуборочной техники
На автомобильных дорогах регионального значения Татарстана сейчас задействованы 414 единиц снегоуборочной техники. Ночью обслуживание осуществляли 256 машин, сообщили в пресс-службе Минтранса РТ.
За последние сутки для борьбы с гололедом и снежными заносами израсходовано:
- 4 859 тонн песко-соляной смеси;
- 274 тонны соли;
- 8 тонн солевого раствора.
На объектах авиации, водного и железнодорожного транспорта, а также на мостах через реки происшествий не зафиксировано.
На дорогах сохраняется гололедица. Водителей просят быть внимательными и соблюдать безопасную дистанцию.
В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных дорогах Минтранс РТ рекомендует обращаться по телефону круглосуточной оперативной службы Министерства: (843) 291-91-91.