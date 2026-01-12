В новогодние каникулы с улиц Казани вывезли более 200 тыс. тонн снега

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С началом зимнего сезона с улиц столицы Татарстана вывезено 318 тыс. тонн снега, в том числе более 200 тыс. тонн – в январе этого года. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев на деловом понедельнике в мэрии.

По его словам, во время праздников по городу в среднем работало около 800 единиц спецтехники, а 7 января на улицы вышло более 1 тыс. машин.

Куляжев подчеркнул, что проблемы в процессе очистки улиц создают неправильно припаркованные машины, которые в праздничные дни зачастую оставляют на длительный срок.

«Были организованы рейды по эвакуации неправильно припаркованных машин. Практика показала себя эффективной», – отметил докладчик.

Он добавил, что эвакуация автомобилей производилась только после оповещения владельцев о том, что машину надо убрать.

«В этом году мы действовали более решительно, и это касается не только легковых автомобилей, но и большегрузов. Эту практику будем продолжать», – прокомментировал ситуацию руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров.