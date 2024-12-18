Загитова рассказала о планах по развитию школы и о выборе логотипа для бренда одежды

Алина Загитова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, удостоенная специального приза конкурса «Татар года 2024» от редакции «Миллиард.Татар» за ледовое шоу «Хранители времени», рассказала изданию о своих планах и объяснила некоторые принятые ею решения.

Впрочем, сначала Загитова обратила внимание на то, насколько значим для нее приз, которого она удостоилась. «Знаете, я очень обрадовалась этому. Такие награды для меня очень ценные. Поэтому я очень рада, что так получилось», — подчеркнула спортсменка.

Относительно своей будущей школы, которую планируют возвести в Казани на месте стадиона «Водник», чемпионка заметила, что будет «там тренировать, консультировать».

«Также [буду] пытаться молодых тренеров привлечь к занятиям с молодежью, с детьми. И развивать фигурное катание и спорт в целом, здоровый образ жизни сейчас — самое важное», — добавила она.

Отвечая на вопрос о выборе своей собаки породы акиту-ину для логотипа бренда одежды, Загитова констатировала, что ее собака Масару «стала популярнее» ее самой «в какой-то момент».

«Поэтому я решила, что она как никогда кстати подходит под логотип бренда. И, в принципе, имя Масару означает „победа“ (в переводе с японского — прим. Т-и), поэтому как-то <…> символично получилось», — уточнила фигуристка.

При этом она заверила, что намерена и дальше выпускать одежду под своим брендом. «<…> конечно же, мы хотим развиваться в этом направлении [дизайна]. Также мы сделали мерч к шоу „Хранители времени“, которое совсем недавно тут проходило. Поэтому, безусловно, есть куда стремиться, есть куда развиваться», — подытожила Загитова.