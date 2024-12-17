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Фигуристку Алину Загитову отметили спецпризом в конкурсе «Татар года 2024»
Олимпийская чемпионка Алина Загитова получила специальный приз конкурса «Татар года 2024» от редакции «Миллиард.Татар» за ледовое шоу «Хранители времени».
Спортсменка также рассказала о том, что сама будет тренировать молодежь в будущей школе фигурного катания.
«Я буду там тренировать, консультировать и пытаться привлечь молодых тренеров к занятиям с молодежью», — рассказала журналистам Загитова.
Школу фигурного катания планируется возвести на месте футбольного стадиона «Водник».
В июне 2023 года у Загитовой состоялась встреча с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, на которой они обсудили реализацию проекта школы фигурного катания. В декабре она рассказала о намерении заняться тренерской карьерой. Министр спорта РТ Владимир Леонов пояснил, что школу хотят построить в районе Речпорта Казани.
Изначально Леонов анонсировал открытие школы уже в этом году. Позднее речь шла уже только о начале строительства летом 2024-го. Недавно он заверил, что инвестор для школы Загитовой в Казани найдется к концу года.
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