Задержан татарстанец, разрушивший надгробия на кладбище в Алексеевском

Житель Татарстана, разгромивший могилы на православном кладбище, задержан. Сейчас он дает показания, сообщил глава Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Сергей Демидов.

«Следственные мероприятия продолжаются. Зло будет наказано по всей строгости закона. Работаем с каждой из пострадавших семей, окажем все необходимые меры поддержки для восстановления пострадавших надгробий», – заявил Демидов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана поручил оперативно восстановить поврежденные надгробия, а правоохранительные органы занимаются поиском виновных. С осуждением действий вандалов выступило Духовное управление мусульман Татарстана и Чистопольская епархия.