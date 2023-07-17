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ДУМ РТ осудило действия вандалов на кладбище в Алексеевском районе Татарстана
С осуждением вандализма, произошедшего сегодня на кладбище в татарстанском населенном пункте Алексеевское, выступило Духовное управление мусульман Татарстана.
«Духовное управление мусульман Татарстана решительно осуждает действия злоумышленников, которые осквернили память усопших земляков и оскорбили чувства их близких. Кто бы ни стоял за этим актом – их поступку нет оправдания. Как по религиозным канонам, так и по российскому законодательству», – говорится в сообщении организации.
Также в ДУМ РТ выразили уверенность, что принципиальная позиция Раиса Татарстана Рустама Минниханова привести в порядок разрушенные захоронения и наказать виновных поможет сохранить многовековое межнациональное и межконфессиональное согласие в республике.
«В каждой религии, в том числе и в исламе, осквернение могил умерших считается непозволительным и строго запрещается. Те, кто совершил это злодеяние далеко не религиозные люди и не имеют в сердце ничего святого. Мы выражаем искреннюю поддержку нашим православным братьям и благодарим органы власти республики за решение восстановить надгробные камни», – отмечается в тексте.
Напомним, после происшествия Раис Татарстана поручил руковдству района оперативно провести всю необходимую работу для восстановления надгробий на кладбище пгт. Алексеевское.
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