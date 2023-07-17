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Чистопольская епархия назвала вандалов, разрушивших надгробия, духовно нездоровыми людьми
Чистопольская епархия отреагировала на ситуацию с кладбищем в Алексеевском районе, где неизвестные повредили 29 могильных памятников. Подобный вандализм свойственен людям, которые находятся в духовно нездоровом состоянии.
«Благодарим Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова и главу Алексеевского района Сергея Демидова за помощь и поддержку. Уверены, что мир и доброе согласие невозможно нарушить», — отмечается в сообществе епархии во «ВКонтакте».
В сообщении говорится, что Раис Татарстана поручил оперативно восстановить поврежденные надгробия, а правоохранительные органы занимаются поиском виновных.
Ранее с осуждением действий вандалов выступило Духовное управление мусульман Татарстана.
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