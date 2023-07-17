Минниханов поручил оперативно восстановить надгробия кладбища в Алексеевском

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Оперативно провести всю необходимую работу для восстановления надгробий на кладбище пгт. Алексеевское поручил главе района Раис Татарстана Рустам Минниханов.

О повреждении 29 могильных памятников православного кладбища сообщил сегодня глава района Сергей Демидов.

«Чудовищный вандализм, иначе этот поступок не назовешь, шокирует. В нашем районе все живут в дружбе и уважении друг к другу», – написал Демидов в своем телеграм-канале.

Глава Алексеевского района отметил, что правоохранительные органы уже начали работу по установлению виновных. «Они обязательно будут наказаны», – пообещал Демидов.