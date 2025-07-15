Зачахнет, как Набиуллин, или станет звездой, как Азмун: что ждет Самошникова в «Зените»

Последние дни в СМИ циркулирует информация, что защитник «Локомотива» Илья Самошников перейдет в «Зенит». Ранее петербуржцы часто «хоронили» таланты из казанской команды, как, например, Эльмира Набиуллина. Но были и положительные случаи, как с Сергеем Семаком. Что ждет Самошникова в Питере, если переход состоится, разбирается «ТИ-Спорт».





Защитник «Локомотива» Илья Самошников может покинуть стан «железнодорожников»

Фото: fclm.ru

Самошников оказался в списке покупок «Зенита»

Последние недели ходит информация, что защитник «Локомотива» Илья Самошников может покинуть стан «железнодорожников». И главным слухом было то, что футболиста хотят обменять на полузащитника Данила Пруцева из «Спартака».

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что Самошников хочет покинуть «Локомотив», где зарабатывает 6 млн рублей в месяц, и перейти в «Спартак», у которого сторона Ильи просит оклад 15 млн рублей в месяц. И многое зависеть будет от медосмотра, поскольку в 2022-м, когда Илья еще выступал за «Рубин», его не смогли продать в «Динамо» из-за проваленного обследования.

Ранее мы публиковали материал, где рассказывали, чем хорош Илья, объясняли, зачем Самошников понадобился «Спартаку», и рассуждали, равноценен ли такой обмен. Но в истории случился новый разворот.

Сделка по обмену Пруцева на Самошникова вряд ли состоится. Как вчера сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев «Спорт-Экспрессу», обмен невозможен, поскольку Данил нужен «красно-белым». Но этим все не кончилось. По информации того же Карпова, агент Самошникова Алексей Бабырь предложил Илью питерскому «Зениту».

«Сине-бело-голубые», будем откровенны, никогда не скупились на игроков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

У «Зенита» иссякли профильные правые защитники

Если информация Карпова о том, что Самошников хочет зарплату повыше, правдива, то переход Ильи в «Зенит» вполне может состояться. Поскольку «сине-бело-голубые», будем откровенны, никогда не скупились на игроков. А Бабырь достаточно уклончиво ответил на вопрос об интересе петербуржцев к Илье.

«Нечего комментировать. Я каждый раз говорю одно и то же: за Ильей следят многие клубы, но официальных заявлений нет. Он футболист «Локомотива», и все мысли только о нем. Сейчас ему важно набрать форму после полученной травмы», – сказал Бабырь «Чемпионату».

В связи с этим не стоит удивляться, если через какое-то время в заголовках СМИ будет написано о приобретении командой с берегов Невы Самошникова. Вот только возникает вопрос, для чего петербуржцам понадобился очередной фланговый защитник. Ведь в клубе уже есть Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Сергей Волков. А еще клуб приобрел Романа Вегу, который, как мы сообщали, играл с Ламином Ямалем в академии «Барселоны».

Тем не менее логика в таком трансфере есть. Во-первых, Сантос и Вега – защитники левого фланга, в то время как Самошников правый защитник. Во-вторых, Волков откровенно не тянет уровень РПЛ. Дело дошло до того, что с апреля 2025 года Сергей выступал за «Зенит-2», хотя приобретался из «Краснодара» прошлогодним летом за 7 млн евро. И, согласно некоторым СМИ, Сергей этим летом уйдет в «Сочи».

Что касается Караваева, то россиянин – отличный защитник. Он цементировал правый фланг и благодаря паспорту позволял клубу обходить лимит на легионеров. Нюанс лишь в том, что весной он порвал кресты и вернется, как говорил Сергей Семак, не раньше осени. Когда он наберет оптимальную форму и вернется ли вообще на былой уровень после такого серьезного повреждения – тоже вопрос открытый. Конечно, его пока что хорошо подменяет Густаво Мантуан. Но Самошников выигрывает у колумбийца как минимум по двум пунктам. Первый: российский паспорт. Второй: Мантуан – профильный полузащитник, в то время как Самошников – чистый латераль.

Ключевое качество Самошникова – скорость Фото: rubin-kazan.ru

Петербуржцам не хватает скоростей

Понятно, что «Зенит» очень много выиграет от покупки Самошникова. Закрыть ослабленную позицию сильным игроком, тем более с российским паспортом – идеальный вариант. При этом не стоит забывать и о гибкости Ильи. К примеру, футболист может сыграть при схеме в три центральных защитника, просто поднявшись в полузащиту. А мы видели, что в 30-м туре РПЛ «Зенит» играл с «Ахматом» (3:0) именно с тремя защитниками.

Но ключевое качество Самошникова – скорость. Согласно «РУСТАТ», в 22-м туре он развил максимальную скорость в 33.34 км/ч и стал лучшим по этому показателю. А как говорил бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в интервью «ТИ-Спорту», именно нехватка темпа и оставила Северную столицу без чемпионства.

«Вспомните, как Клаудиньо и Малком за счет быстроты и общего мышления имели преимущество и доставляли мячи внутрь штрафной. И согласовывались, и люди понимали. Адресаты были в штрафной. А сейчас эти быстрые действия превратились во врывания, поскольку мяча в штрафной нет. Как только вся скорость упала, игра «Зенита» стала неубедительной, и они сползли с первого места», – объяснил Билялетдинов.

Илья может стать той самой деталью в командном механизме, которая исправит ключевой огрех в игре «Зенита». Поскольку он и рывки хорошие делает, и мяч доставляет. Вспомнить, например, его вбрасывания из аутов. В то же время было бы интересно посмотреть, как Илья сыгрался бы с, например, Луисом Энрике, Лусиано Гонду, Андреем Мостовым и другими сильными футболистами петербургской команды.

Эльмир Набиуллин обладал колоссальным талантом. Но в погоне за большим рублем и амбициями растерял свой талант, почти все время в Питере просидев на скамейке Фото: © «Татар-информ»

«Зенит» уже хоронил таланты «Рубина», что будет с Самошниковым?

На бумаге «Зенит» с Самошниковым выглядит убийственно. Но нюансы тоже есть. Например, Илья – частый гость лазарета. Опять же, его не продали из «Рубина» в «Динамо» из-за повреждений. И остаток минувшего сезона Самошников пропустил из-за травмы голеностопа.

Но здоровье – это отдельный вопрос. Куда более очевидным кажется следующий: а не зачахнет ли Илья в Петербурге? Поскольку в Северной столице уже гасли игроки, ранее блиставшие в «Рубине». Да и не стоит забывать, что порой «сине-бело-голубые» покупали футболистов лишь для того, чтобы другим не досталось.

Например, Александр Бухаров. В 2010-м он присоединился к «Зениту» в статусе второго бомбардира чемпионата России 2009 с 16 голами. А завершил сезон в Питере игроком замены, поскольку, как он сам заявлял, проиграл конкуренцию Александру Кержакову.

Александр Рязанцев тоже не сыскал себе постоянного места в старте, уйдя в 2014-м к «сине-бело-голубым». Полузащитник хотел попасть в Европу, а сделать это можно только показав себя в сборной России, куда путь лежал через «Зенит». В итоге в Петербурге Александр утратил статус перспективного игрока.

Эльмир Набиуллин в свое время слишком рано ушел в «Зенит» в 2018-м. Воспитанник казанской команды обладал колоссальным талантом, его называли татарским Гаретом Бэйлом. Но в погоне за большим рублем и амбициями Набиуллин растерял свой талант, почти все время в Питере просидев на скамейке.

Тем не менее были примеры, когда игрок «Рубина» делал себе достойную карьеру в Санкт-Петербурге. Например, Сергей Семак пришел к «сине-бело-голубым» в 2010-м в возрасте 34 лет. И взял с ними дважды чемпионство России. А также забил красивый мяч пяткой «Бенфике» (3:2) в 1/8 Лиги чемпионов.

Нападающий Сердар Азмун также не затерялся в «Зените». Наверное, все помнят его острейшую связку с Артемом Дзюбой. Дело доходило до казусов, когда Азмун и Дзюба в списке лучших бомбардиров сезона РПЛ соревновались друг с другом. И после отъезда из Питера карьера иранца шла неплохо – поиграл в «Байере 04» и «Роме». Сейчас 30-летний нападающий выступает за «Шабаб Аль-Ахли».

Чей путь повторит Самошников? Сделает себе выдающуюся карьеру в «Зените», как Семак и Азмун, или зачахнет на лавке, как Набиуллин с Бухаровым и Рязанцевым?