Ринат Билялетдинов: «Сорить деньгами на Даку нельзя. Это вызовет перекос внутри «Рубина»

Сегодня вся Казань ожидает, когда «Рубин» продлит контракт с Мирлиндом Даку, чей переход в питерский «Зенит» сорвался. Об этом, а также о весеннем спаде «Спартака», причинах поражения «Зенита» в чемпионской гонке и многом другом высказался экс-наставник казанской команды Ринат Билялетдинов в интервью «ТИ-Спорту».





Фото: © «Татар-информ»

«У «Спартака» из года в год проблемы с центральными защитниками»

– Почему «Спартак» просел весной?

– Надо смотреть, как команда тренировалась, что она делала. Работа была, может, эффектная, но не эффективная в плане результата. По мне, избыточная конкуренция просто выкашивает часть игроков. Футболист вроде бы в тренировочном состоянии находится, но не в игровом тонусе.

Я считаю, что лишние игроки перегрузили тренировочный процесс. То есть надо было найти место дорогостоящей покупке в ущерб устоявшимся связям. Плюc я не знаю количество тренировавшихся игроков, но мне показалось, что «Спартак» не добрал тот функционал, который он обрел в конце 2024 года. Когда казалось, что если чемпионат не уйдет на паузу, то «красно-белые» возглавят таблицу. Всё было по делу. Но перерыв всё оборвал. А вот дальше, наверное, надо думать, потому что мне показалось, что они не добрали тех кондиций, которые должны были добрать. Может, они рассчитывали за счет какого-то класса и какой-то щадящей работы выйти на добротный уровень и потом добирать остатки формы несколько туров.

– Заслужил ли Станкович новый контракт с клубом?

– Оставить Станковича – правильный ход, я считаю. Это была его первая весна в РПЛ, поэтому винить его за осечку не стоит. Посмотрим, как он вторую осень проведет. Тем интереснее будет наблюдать, как «Спартак» учтет свои ошибки при своем прежнем тренере. Хотя один и тот же наставник, имея свои прошлогодние конспекты, может не повторить успех. Поскольку надо сохранить мотивацию игроков и их форму. А также должно быть обновление команды.

– Как считаете, что нужно сделать «Спартаку», чтобы он наконец взял чемпионство?

– У «Спартака» из года в год проблемы с центральными защитниками. Не хватает скорости. Там были Жиго, Кутепов, Таски. Литвинова пробовали в роли игрока обороны. Везде скорости нет. Компенсировать ее, играя в три центральных защитника, – снизить изначальный атакующий потенциал. Это не значит, что команда будет играть в оборонительный футбол. В Италии каждая вторая команда играет с тремя защитниками. Там обороне уделяют повышенное внимание исторически. У нас если «Спартак» поставит третьего центрального – точно критика посыпется, мол, «красно-белые» никогда не были оборонительной командой, их стихия – атака. Но атакующий футбол может быть и с тремя центральными защитниками. На «Спартак» это подействовало бы.

В матчах видно, что когда соперник включает скоростные действия, особенно проникающие в штрафную, то это для «Спартака» проблема. Особенно если еще с фланга, как было в игре с «Рубином». Проскоки по флангу требуют быстрого перестроения в центральной зоне. И если игрок все тактически понимает, быстро соображает, но медленно исполняет, то его умение занять правильную позицию обесценивается. Как было в дерби с ЦСКА, когда «Спартак» только сравнял счет, и тут же Зобин потерял мяч, привезя гол.

Ну и, опять же, вопрос к селекции. Когда ты что-то нащупал – дай этому устояться. А устояться не позволяет избыточное количество игроков. Надо дать поиграть и тому, и тому.

«Оставить Станковича – правильный ход, я считаю. Это была его первая весна в РПЛ, поэтому винить его за осечку не стоит» Фото: spartak.com

«Как только вся скорость упала, игра «Зенита» стала неубедительной, и они сползли с первого места»

– Почему «Зенит» остался без трофея в 100-летний юбилей?

– Уход ведущих игроков поменял не просто картину игры, а повлиял на результат матчей. Потому что у «Зенита» сразу перестали получаться проникающие атаки в штрафную. А это самое острое оружие. Вспомните, как Клаудиньо и Малком за счет быстроты и общего мышления имели преимущество и доставляли мячи внутрь штрафной. И согласовывались, и люди понимали. Адресаты были в штрафной. А сейчас эти быстрые действия превратились во врывания, поскольку мяча в штрафной нет. Как только вся скорость упала, игра «Зенита» стала неубедительной, и они сползли с первого места.

– Не засиделся ли Семак в Питере?

– Нет, почему пересидел? Команда в целом не откатывается назад, является одним из самых главных претендентов на чемпионство. От добра добра не ищут. Смена тренера просто ради смены чем оправдана? Вот если будет видно, что эмоциональная составляющая у наставника пропала, то есть у него нет того блеска в глазах, тогда уже можно подумать. У нас Семак – тренер-долгожитель. В Европе из таких я знаю, например, Симеоне, Гваридолу, Клоппа, Фергюсона. Если раньше поколение было от семи до десяти лет, то сейчас от четырех до семи.

Если опыта больше положительного, чем отрицательного, то увольнять не надо. Раньери, например, уволили из «Лестера», хотя он привел команду к чемпионству АПЛ. Есть причины, которые зависят от игроков, а есть причины, которые зависят от тренера. Если будет зависеть от работы наставника, тогда уже можно думать об отставке.

– Соболев все же оказался инородным телом?

– Как Соболев важнейшие мячи забил? Головой. Но это не стиль «Зенита». Это было присуще «Химкам», где головой забивал Заболотный, когда Вера вырезал ему передачи. Соболев на втором этаже хорош, а вот в ногах, будь то вовремя открыться и получить мяч, пока слаб. Этим он отличается от Дзюбы. Он тоже был высокий, но у него был дриблинг, хорошая работа с мячом. Александр может вписаться в «Зенит», просто ему нужно разбавить свою игру.

– Будет ли «Зенит» главным фаворитом на чемпионство?

– Обязательно. Я думаю, сейчас они не на самых высоких скоростях сыграли с «Црвеной Звездой» очень хороший спарринг. Определенные подходы, тенденции уже видны. Если взвинтят скорость взаимодействия и скорость перехода, вернут состояние прошлого лета, то они стартуют так же бурно, как в том году. Ставка пойдет, скорее всего, на Мостового и Глушенкова. Это мне очень импонирует, потому что хочется, чтобы эти функции нашлись среди своих футболистов.

Фото: © Виталий Тимкив / РИА Новости

«Шансы «Краснодара» на повторное чемпионство есть, если в клубе сохранят мотивацию игроков»

– Удержит ли «Краснодар» титул?

– Удержать всегда сложнее, чем завоевать. Против тебя уже будут по-особенному настраиваться. Если, например, в лиге ты обыграл чемпиона, то тебе простят и 10-е, и 11-е, и 12-е место. Тяжелее заставить себя заново пройти этот путь. Тем более перерыв между сезонами короткий, гораздо меньше, чем между кругами. В любом случае я думаю, что у них отсыревшие батарейки, после празднования чемпионства до конца еще не просохли. У них есть еще время. А так шансы на чемпионство есть, если они сохранят мотивацию игроков.

«Краснодару» нужно усиление по четырем аспектам. Первый – нужно взять мотивированного игрока, нашего или заграничного, чтобы он приехал сюда добиваться целей, а не просто срубить денег. Второй момент – отыскать опытного футболиста лет тридцати, у которого еще сохранилась мотивация. Третье – найти игроков на перспективу инвестирования, но с мотивацией. Примерно от 20 до 25 лет. И четвертый аспект – искать что-то у себя в академии. Важно найти, как нашли Кисляка, Глебова, Сперцяна.

– Что «Краснодар» прокачал по сравнению с сезоном 2023/24?

– Были естественные спады. Состав должен находится в тренировочном, и главное, в игровом тонусе. Говорят, что иногда замену не стоит проводить, дабы не ломать игру. Но нужно найти состояние, когда ты три-четыре игрока качественных имеешь в резерве. Чтобы в нужный момент они у тебя вышли и не адаптировались одну, две, три игры, переводя свой тренировочный тонус в игровой. То есть они должны были в какой-то степени наиграны. Это получалось у «Ростова» в Кубке и чемпионате.

Фото: © «Татар-информ»

«Карпин в «Динамо» будет бороться за чемпионство»

– ЦСКА без Николича посыпется?

– Не надо возводить Николича на какой-то пьедестал. Добротный тренер, понятно, но нет сейчас гениальных иностранцев. Как, например, Арсен Венгер и Алекс Фергюсон. Были у серба хорошие моменты и в «Локомотиве». Но были и безобразные. Это же не говорит, что он очень плохой или хороший.

Без Марко ничего не пропадет. При Федотове же тоже были взлеты у ЦСКА. Николича просто заштрихуют, как он заштриховал Федотова.

– «Динамо» с Гусевым вместо Лички выглядело симпатично. А как покажет себя Карпин?

– На моей памяти великий динамовец Бесков стал чемпионом со «Спартаком». Здесь, наоборот, спартаковец пришел в «Динамо». Карпин – это вызов динамовским фанатам. Но стать своим среди чужих сложнее, чем чужим среди своих. Я думаю, что в общественном мире «Спартак» был самой радикальной частью города. Они, конечно, Карпину, переход в «Динамо» припомнят. Но это футбол, тут бывает такое. Черчесов из «Спартака» тоже перешел в «Динамо». Так что нормально всё. Карпин будет бороться за чемпионство.

– «Локомотив» после мощнейшей осени упал весной. Как считаете, это связано с неопытностью состава?

– Вы сами ответили на вопрос. Сохранить уровень – это признак мастерства. А высунуть нос на высокий уровень и исчезнуть на три-четыре тура – такой путь уже многие проделывали. Где, например, сейчас Ефремов из ЦСКА? Где Мухин из «Локомотива»?

Как я часто говорю, ошибиться не страшно. Но если ты оступился, второй раз уже не должен. Поэтому я надеюсь, что «Локомотив» в этом году проведет работу над ошибками.

«Рубин» должен остаться колючей командой, об которую если зубы не сломать, то можно сточить прилично» Фото: rubin-kazan.ru

«Седьмое место – уровень «Рубина»

– Что насчет «Рубина»? Как оцените их выступления?

– Седьмое место – это их уровень. Они могут выиграть великолепный матч на запредельной самоотдаче выдать. Как со «Спартаком» весной, когда выбили его практически из колеи и из чемпионской гонки. Но на такой самоотдаче играть невозможно долго. Помню, была игра «Химок» с «Рубином» в Казани, где VAR нашел пенальти. И игроки дурака сваляли, «Рубин» вел матч в свою пользу и расслабился. Затем «Химкам» времени хватило отыграться. А там уже мяч не полез в ворота подмосковной команды. Когда «красно-черные» забили третий мяч, движение у казанцев пропало. Я думаю, если Рахимов учтет эти моменты и команда их исправит, то догнать первую четверку «Рубин» способен.

– Как считаете, с учетом вливаний и сохранения Даку можно ли претендовать на место повыше седьмого?

– Вопрос в том, в каком состоянии сохранится Даку. Если у него сорвался жирный контракт с «Зенитом», а тут ему насыпали денег недостаточно много, то он будет в психологически не лучших кондициях. Футболист может играть год, два, а вот стабильными выступлениям десятилетиями отличаются единицы. Они нарабатывают авторитет, потом года два-три выступают за счет своего имени, а потом сползают. Это не осуждается – это объяснение, почему все перепады идут в сторону более денежных вариантов. Человек зарабатывает на будущее, чтобы когда он закончит, у него была подушка безопасности для перестройки жизни на новый лад.

Сорить деньгами для Даку тоже нельзя. Потому что это вызовет перекос внутри команды. Как было в «Зените», когда из-за зарплаты Халка российские игроки возмутились. В любом случае у «Рубина» сочетание нападающих из Даку и Шабанхаджая – лучшее в РПЛ из команд со схемой 5-3-2. У нас нет сейчас команды, где два нападающих взаимодействуют так, как в «Рубине». Такое не получается у «Зенита» и «Локомотива». Казанцам надо беречь эту связку.

– Трансфер Даку в «Зенит» сорвался. Как думаете, почему?

– Я бы не ставил политический вопрос на последний уровень. Тяжело представить наличие в одной команде албанцев и сербов. Все равно менталитет никуда не денется. А как сейчас тот же Даку будет с Сашей Зделаром, с Дркушичем? Я думаю, что политическая составляющая сыграла большую роль.

– Как считаете, что нужно делать «Рубину» в будущем, чтобы продолжать развиваться?

– Я думаю, «Рубин» должен остаться колючей командой, об которую если зубы не сломать, то можно сточить прилично. Она должна всегда напрягать, быть неудобной. Я молодым игрокам в своих командах говорил, что в каждом матче должно быть желание не уступить в единоборстве, не уступить в движении. И даже если проигрываешь, все равно надо пытаться проявлять свой характер. Болельщики это оценят. Вот этот характер, если он чаще будет проявляться, то суперматчей будет больше. Как со «Спартаком» дома. Я думаю, Рахимов это прекрасно понимает, потому что его «Локомотив» и «Ахмат» ценили именно за бойцовские качества.

Другое дело – мастерство футболистов. Нужно исполнение, игровая хитрость. Если «Рубин» сумеет таких игроков найти или воспитать, то ему вполне по силам замахнуться на место повыше седьмого.