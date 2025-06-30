«Зенит» покупает одноклубника Ямаля, Садулаев переходит в ЦСКА: трансферный гид РПЛ

На днях стало известно, что «Зенит» близок к приобретению защитника Романа Веги, который ранее тренировался с Ламином Ямалем в академии «Барселоны». В то же время ЦСКА распрощался с Миралемом Пьяничем и близок к покупке Лечи Садулаева. О главных трансферных слухах РПЛ - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fcbarcelona.com

«Зенит» интересуется левым защитником Вегой

Последние недели ходила информация, что «Зенит» хочет приобрести флангового защитника «Фламенго» Уэсли. А в инфополе циркулировала сумма в размере 25-ти миллионов евро. Тем не менее, на днях стало известно, что бразилец продлил контракт со своей командой. И в Санкт-Петербург точно не переедет, поскольку отступные в размере 200 миллионов евро «сине-бело-голубые» вряд ли сумеют выплатить.

Однако селекция петербургского клуба нашла еще один хороший вариант. В Северную столицу может переехать защитник «Архентинос Хуниорс» Роман Вега. На днях инсайдер Иван Карпов сообщил, аргентинец подпишет контракт с «Зенитом», а сумма его перехода составит 9 млн долларов.

У Веги очень интересная биография. Так, Роман в 2024 году он играл за сборную Аргентины U23 под руководством Хавьера Маскерано. Выступал за нее вместе с такими игроками, как Пабло Солари («Спартак»), Тьяго Альмада («Лион»), Алан Варела («Порту»), Клаудио Эчеверри («Манчестер Сити») и Лукас Бельтран («Фиорентина»).

Самое интересное, что он был в академии «Барселоны». И тренировался там вместе с Ламином Ямалем. И наверняка достиг бы там больших высот. Помешала адаптация, поскольку Вега скучал по своему дому. Из-за этого «барса» не стала выкупать Романа за 50 тысяч евро.

Про персону защитника рассказали. А чем он поможет «Зениту»? У Веги отличная скорость и техника (62,9% успешных обводок). И качество передач тоже на уровне – 85%. Чувствуется школа «Барселоны». Единственная проблема – оборонительная сторона Романа по сравнению с атакующей хромает. Аргентинец и сам признавал, что в нападении ему нравится играть больше.

В любом случае переход Веги станет качественным усилением для «сине-бело-голубых». Дуглас Сантос не молодеет, ему уже 31 год. Вега может приобретаться на перспективу, поскольку ему всего 21 год. Да и не факт, что Роман и Сантос будут конкурировать, поскольку Вега может сыграть в центре защиты при пяти игроках обороны. Опять же, оборонительная сторона аргентинца похрамывает по сравнению с атакующей. Но и стиль «Архентинос Хуниорс» больше заточен на атаку. Возможно, в «Зените» Сергей Семак раскроет его с другой стороны.

Единственный момент – если к «Зениту» присоединится полузащитник Жерсон, то опять придется решать проблему с лимитом на легионеров. Но это уже совсем другой вопрос.

Фото: fc-zenit.ru

Кассьерра покидает команду с берегов Невы

Хотя, как минимум, парой легионеров в Петербурге станет меньше. С огромной долей вероятности уйдет полузащитник Вендел, о чем уже давно известно. И нападающий Матео Кассьерра.

Вообще, уход колумбийца из «Зенита» был ожидаемым. В минувшем сезоне Матео отыграл откровенно слабо – забил 8 мячей и отдал 4 передачи в 30-и играх РПЛ. В сезоне 2023/24, для сравнения, на счету Кассьерры был 21 гол и 4 ассиста в 28-и матчах.

Да и конкурентам по позиции он стал уступать. Лусиано Гонду был результативнее в прошлом сезоне (10 голов и одна передача в 23-х матчах РПЛ). А Александр Соболев – паспортист.

Точно неизвестно, с чем связан такой регресс в игре Кассьерры. Возможно, он пресытился в Петербурге, выиграв с клубом все возможные трофеи в России. Либо потерял мотивацию выступать на высоком уровне в условиях отстранения от еврокубков. В любом случае Матео – хороший форвард. Об этом говорит то, что им интересуются в Европе.

Так, Иван Карпов сообщал, что колумбийца хотят видеть в «Севилье». В Ла Лиге Матео имеет шансы заиграть. У него хорошая техника и культура паса. А в состав севильцев будет не так трудно пробиться, поскольку команда сейчас переживает не самые простые времена. В центре нападения у нее играют Исаак Ромеро (четыре гола и два ассиста в 31 матче) и Гарсия Паскуаль (один гол в восьми играх). Впрочем, это уже совсем другая история.

Фото: fc-akhmat.ru

ЦСКА расстался с Пьяничем и хочет Садулаева

После окончания сезона ЦСКА переживает небольшой распад команды. Сначала ушел главный тренер Марко Николич, по сути подаривший «армейцам» Кубок России и сделавший их лучшей командой весны. А на днях объявили об уходе из команды полузащитников Рифата Жемалетдинова и Миралема Пьянича.

Оба игрока особо не впечатлили. Жемалетдинов забил всего два мяча и отдал три передачи в 24-х играх РПЛ. Пьянич же 16-и встречах отдал всего два паса. Вообще, от боснийца ожидали большего. Человек ранее играл за «Рому», «Ювентус» и «Барселону». Но возраст, видимо, берет свое. Ему уже 35 лет. Да и ослабевать Миралем стал уже в сезоне 2020/21, когда как раз играл за каталонцев. Затем последовали «Бешикташ» и «Аль-Шарджа». Поэтому объективно ждать, что некогда топ-игрок после долгого просто засияет в ЦСКА, не стоило.

Как бы там не было, «армейцы» уже работают на рынке. Карпов писал, что полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев может пополнить стан «красно-синих». Контракт с ним подпишут до 2028 года. Переговоры находятся на финишной стадии, трансфер может случиться уже на этой неделе.

Мы уже неоднократно рассказывали, чем хорош Садулаев. Если коротко – он прекрасный дриблер. Согласно информации «РУСТАТ», Лечи – лучший по количеству удачных обводок за сезон в РПЛ, которых он совершил 133. Пожалуй, он сейчас – главная звезда грозненской команды.

И не стоит забывать, что в ЦСКА уже имеется свой вундеркинд – Матвей Кисляк. Он в свои 19 лет стал системообразующим звеном «армейцев» - может передачу отдать, мяч забить, помочь в защите, обыграть. В общем, интересно посмотреть, как Кисляк сыграется с Садулаевым, если тот переедет в Москву.

Фото: pfcks.ru

Короткой строкой

Нападающий Иван Сергеев в ближайшие дни подпишет контракт с московским «Динамо». Как сообщил Карпов, его контракт будет заключен до 2028 года, а зарплата составит 1,2 млн евро в год. «Бело-голубые» заплатят «Крыльям Советов» 350 млн рублей (примерно 3,8 млн евро).

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам отказал «Зениту» в трансфере. Согласно информации СМИ, англичанин не хочет переезжать в Россию, а хочет продолжить карьеру в клубе из топ-5 лиг Европы. Петербуржцы готовы были отдать за форварда 20 млн евро.

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