Продают топа РПЛ ради резервиста: зачем «Локомотив» меняет Самошникова в «Спартак»

Вчера стало известно, что «Локомотив» намерен продать своего защитника Илью Самошникова в «Спартак» и купить на его место полузащитника Данила Пруцева. Зачем «железнодорожники» избавляются от одного из лучших защитников РПЛ, за какие деньги продают и насколько разумен такой обмен - разбирался «ТИ-Спорт».





Фото: fclm.ru

«Локомотив» хочет обменять Самошникова на Пруцева из «Спартака»

Защитник Илья Самошников – пожалуй, один из лучших игроков нынешнего «Локомотива». Латераль обладает впечатляющей скоростью, систематически подключается к атаке, возвращается в оборону. В общем, футболист вообще почти без слабых сторон.

Тем удивительнее была информация, что «железнодорожники» планируют расстаться с ним. Как сообщал «Чемпионат», «красно-зеленые» хотят совершить обмен со «Спартаком», по которому Илья уйдет к «красно-белым», а «Локомотив» пополнит полузащитник Данил Пруцев.

Так же эту информацию подтвердил и инсайдер Иван Карпов, указав, что за Самошникова «Спартак» заплатит от 4 до 4,5 млн евро. За Пруцева «железнодорожники» отдадут схожую сумму, сообщают СМИ.

Зачем «Спартаку» понадобился Самошников?

Вообще, по такому поводу возникает много вопросов. Давайте по порядку. Первый из них – для чего Илья нужен «красно-белым»? Его сильные стороны мы вкратце описали выше. Но если углубиться, то можно найти другие причины, помимо тех, что Илья – просто сильный игрок.

Фото: spartak.com

«Красно-белым», судя по всему, нужен фланговый защитник, который может закрыть всю бровку и помочь в атаке. На это наталкивает то, что левый защитник Данил Хлусевич, согласно СМИ, покинет «красно-белых», так как не подходит Деяну Станковичу. А Олег Рябчук, играющий справа, хорош, но он более сбалансированный – его не увидишь в атаке столь часто, как того же Хлусевича. К тому же Станкович наигрывает схему с тремя центральными защитниками на сборах, из-за чего Самошников может подниматься выше – на фланги полузащиты, что он любил делать в «Локомотиве». А ранее с блеском демонстрировал и в казанском «Рубине».

В целом «Спартак» очень много выиграет, если подпишет Самошникова. Илья – крепкий универсал. Опять же, может и на фланге обороны сыграть, и в полузащите. Обладает хорошей скоростью – согласно «РУСТАТ», в 22-м туре он развил максимальную скорость в 33.34 км/ч и стал лучшим в матче по этому показателю. Да и его вбросы из аута часто приводят к забитым мячам. Как сообщил тот же «РУСТАТ», Самошников ввел снаряд в игру из аута аж на 37,8 м, что стало рекордом первой части РПЛ прошлого сезона.

Таким образом, «Спартак» благодаря подписанию получит две вещи – добавит надежности в оборону и усилит атакующий потенциал. А если Самошников будет играть с такими «акулами», как Эсекьель Барко и Манфред Угальде, поднимаясь в полузащиту – то такая связка потенциально может «разрывать» РПЛ.

Не водят ли «Локомотив» за нос?

Со «Спартаком» все понятно. Подписание Самошникова для них будет джек-потом. А что насчет «Локомотива»? Зачем вообще «железнодорожникам» понадобился Пруцев?

Возможно, Михаил Галактионов хочет улучшить продвижение мяча своей команды. Поскольку Пруцев силен как раз этим. В «Спартаке» он был резервистом, так как Станкович предпочитал Кристофера Мартинса, который включался вторым темпом и придавал мощи. Данил же больше заточен на постройку игры через короткий пас. И в минувшем сезоне он стал одним из лучших игроков РПЛ по числу передач в финальную треть.

Конечно, у Данила были хорошие отрезки, когда ему доверяли место в старте. Например, в игре с ЦСКА (2:0) он сделал два ассиста. Но вот вопрос – равноценен ли обмен Самошникова на Пруцева?

Фото: spartak.com

Во-первых, неизвестно, заработают ли «железнодорожники» на этой сделке, поскольку сумма за обоих игроков практически равная. Во-вторых, Самошников – один из лучших игроков не то что в «Локомотиве», но и во всей РПЛ на своей позиции. А учитывая, что он паспортист – его ценность взлетает вдвое. Пруцев да, неплох, но он резервист, и поэтому неизвестно, в какой форме подойдет к сезону. А по качеству Самошников и Пруцев, будем честны, на разных уровнях.

Если говорить лишь о финансах, то тут тоже возникают вопросы. Продавать футболиста такого масштаба всего за четыре миллиона - само по себе странное решение. «Зенит» летом 2024 года, например, купил правого защитника «Краснодара» Сергея Волкова за 7 млн евро.

Сама по себе потеря Самошникова болезненна. А если на ней еще и ничего не заработают, привезя лишь резервиста – то это провал.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани кусают локти из-за Самошникова

Да, Илья, повторимся, один из лучших игроков на своей позиции в РПЛ. А в каком клубе Самошников начал свою карьеру в Премьер-лиге? В «Рубине». Для Казани имя Илья Самошников говорит о многом.

Латераль отыграл за казанскую команду четыре сезона – с 2019 по 2023. Перешел он в «Рубин» из «Торпедо», где считался одним из главных талантов ФНЛ. В команде Леонида Слуцкого он практически сходу закрепился и был железобетонным игроком основы от начала до конца своей карьеры в столице Татарстана.

Во время выступлений за «Рубин» Илья впервые был вызван в сборную России. И был одним из немногих в Казани, кто стабильно вызывался в национальную команду. И из тех, кто весь сезон выступал стабильно на высоком уровне. В сезоне 2022/23, когда «Рубин» упал в «пердив», Самошников не то что утратил мотивацию – он ее удвоил. Все так же вкалывал и еще сильнее подтвердил свой высокий уровень таланта и профессионализма.

Естественно, Илью не могли не заметить гранды РПЛ. А когда «Рубин» попал в Первую лигу, выдернуть защитника из Казани стало еще проще. Так, московское «Динамо» зимой 2022 года, как сообщалось, уже согласовало контракт, а Илья фотографировался в футболке «бело-голубых». Тем не менее, переход сорвался из-за финансовых вопросов, сообщали СМИ, так как «Динамо» не могло договориться с «Рубином» о цене. Тогда казанцы потеряли от 3 до 4 млн евро.

В целом «Рубин» можно было понять, поскольку расставаться со своей главной звездой за малые деньги было нельзя. Но в итоге лидер покинул Казань бесплатно. В декабре 2022 года «Локомотив» воспользовался суматохой и подписал предварительный контракт с Самошниковым, пока «Рубину» было не до Ильи. Естественно, руководство потом спохватилось и весной предложило Илье новый контракт. Но было слишком поздно – Самошников настроился покорять столицу. В итоге лучший игрок «Рубина» ушел в статусе свободного агента.