Заболеваемость Covid-19 в Татарстане продолжает снижаться

В Татарстане уже третий день уменьшается заболеваемость коронавирусом. Подтверждено 103 случая заражения Covid-19 по сравнению с 108 накануне, это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 41 заболевшему, тогда как за предшествующий день в больницы были доставлены 18 пациентов. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 192 390 татарстанцев.

В общей сложности удалось выздороветь 189 317 жителям республики, в том числе 134 — за последние сутки (за день до этого стало известно о 103 излечившихся больных).

Общее число официально признанных в республике смертей от Covid-19 остается неизменным и равняется 2008. Последний раз о летальном исходе сообщалось 14 декабря.

Стоит отметить, что Росстат еще в октябре этого года прекратил публиковать свои данные о смертях от SARS-CoV-2. Как правило, в большинстве случаев они отличались от региональных в большую сторону.

В целом по России число инфицированных коронавирусом за день увеличилось на 5994 человека. Поправились 8109 пациентов. Госпитализированы с Covid-19 1564 заболевших. Зарегистрированы как скончавшиеся от этой болезни 57 человек.

Как сообщал ранее «Татар-информ», на совещании в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал строгого соблюдения ограничений из-за ОРВИ и гриппа.