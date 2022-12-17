Минниханов потребовал строгого соблюдения ограничений из-за ОРВИ и гриппа в Татарстане

В Татарстане продолжает расти заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусом. О мерах борьбы с распространением заболеваний, введенных в республике, на традиционном субботнем совещании напомнил Президент РТ Рустам Минниханов.

Он отметил, что с 15 декабря в республике действует ряд ограничений, принятых Управлением Роспотребнадзора по Татарстану. Так, вводится запрет на посещение стационарных пациентов в больницах и организациях соцобслуживания. Кроме того, посетители и персонал таких учреждений должны обязательно соблюдать масочный режим, дважды в день проходить термометрию.

«Предписано приостановление учебного и воспитательного процесса в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более процентов детей в группах и классах», — заявил Рустам Минниханов.

Он поручил строго соблюдать введенные ограничения, в частности усилить дезинфекцию и входные фильтры в соцучреждениях и на предприятиях, следовать санитарно-противоэпидемическим требованиям в трудовых коллективах.